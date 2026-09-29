¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
cm grafica fabregas como
Emanuele Tramacere
Traducido por

Como: en el contrato de Fàbregas hay cláusulas a favor del Barcelona, el Chelsea y el Arsenal

Como
Cesc Fàbregas
Barcelona
Arsenal
Chelsea
Inter Milán
Roma

El trasfondo que podría facilitar la salida de Fàbregas del Como si uno de sus exclubes lo llamara.

Tarde o temprano Cesc Fàbregas dejará el Como. Lo saben bien los dirigentes del club lombardo, también lo han declarado en repetidas ocasiones, pero lo cierto es que, por ahora, ese momento no está tan cerca. El técnico español está sacando adelante un proyecto hecho a su imagen y semejanza y, en consecuencia, si no es él quien lo pide explícitamente, el club no tendrá ninguna prisa por dejarle marchar.


Según desveló Gianluca Di Marzio en una entrevista con Betarades en Grecia, en los acuerdos firmados entre el excentrocampista y la sociedad, de la que también es un pequeño accionista, existen cláusulas de liberación por cifras simbólicas en caso de que llegara una llamada de tres clubes concretos.


  • TRES CLÁUSULAS

    Según ha desvelado Di Marzio, de hecho, en los acuerdos con el Como, Fàbregas hizo incluir una cláusula de rescisión por cifras simbólicas en caso de que llegara la llamada para entrenar a uno de estos equipos: Arsenal, Chelsea o Barcelona, no por casualidad los tres clubes más importantes de su carrera como futbolista.

    Hoy, sin embargo, tanto los Gunners como los catalanes han optado por renovar a Arteta y Flick, blindándolos, mientras que en Londres el proyecto de Xabi Alonso acaba de arrancar oficialmente. Así que... no hay prisa.

  • Solo por un gran club

    Después de escuchar, pero rechazar, las propuestas de Inter, Roma y Bayer Leverkusen, entre otros, el Como seguirá intentando retener a su "maestro". Si es Fábregas quien pide salir, entonces, esta vez, el club abrirá la puerta y acudirá al mercado en busca de un entrenador con características e ideas de juego similares. Para Di Marzio, el nombre más adecuado podría ser el de Alberto Aquilani, del Sassuolo, pero no son más que hipótesis.


    La certeza, de hecho, es que a día de hoy Fábregas no tiene prisa por marcharse.Si lo hace será solo por una oportunidad única e irrepetible, por un gran club que le permita dar el salto hacia el Olimpo de los entrenadores, compitiendo de verdad por ganar títulos como la Champions League.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google