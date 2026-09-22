Barcola dejó la capital francesa este verano, al completar un traspaso de 145 millones de euros al Liverpool. El PSG se anticipó rápidamente a este movimiento, fichando al joven Mika Godts, muy bien valorado, para reforzar el costado izquierdo de su ataque.

Sin embargo, la transición ha resultado mucho más complicada de lo esperado para el vigente campeón de Europa. Las enormes repercusiones en la plantilla por la salida de Barcola rumbo a Anfield ya se están dejando sentir en todo el campo, pero, según Football365, han pasado una factura especialmente alta en el rendimiento de un hombre: Kvaratskhelia.