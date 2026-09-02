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Cómo el «mago de las matemáticas» Tony Bloom superó las expectativas en el Brighton, con el aficionado convertido en propietario que persigue títulos siendo mucho más que un «benefactor generoso»
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De Withdean a la Conference League con el Brighton
A la vuelta del siglo XXI, el Brighton se vio sufriendo por la propia existencia del club. Esa amenaza acabó siendo rechazada, pero tuvo que soportar una etapa como nómada del fútbol tras dejar el Goldstone Ground, pasando brevemente por Gillingham y recalando finalmente en el entorno, ni mucho menos ideal, del Withdean Stadium, que era una instalación de atletismo construida específicamente para ello.
Bloom, que era seguidor del club de toda la vida, apareció en escena en 2009. Ayudó a sacar adelante los planes de lo que ahora es el impresionante Amex Stadium, al tiempo que supervisó un ascenso desde la League One hasta la Premier League a lo largo de siete temporadas. Los últimos nueve años los ha pasado como equipo de la máxima categoría.
El Brighton vuelve a volar hacia Europa, tras haberse clasificado para la Conference League, y pocos podrían haber predicho que se alcanzarían tales cotas cuando andaba buscando fondos para fichajes y permisos urbanísticos para el estadio hace poco más de dos décadas.
Bloom ayudó a financiar la construcción del Amex Stadium
McGhee estuvo presente en parte de ese proceso y el escocés, que ha visto cómo se abría la galería ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ mientras se celebra la historia de 125 años del club, contó a GOAL cómo se colocaron los primeros cimientos: «Conseguimos el permiso, Dick Knight y su campaña, marchando arriba y abajo por el paseo marítimo, y yo daba charlas y predicaba que debíamos tener un estadio y que debían darnos permiso.
«Conseguimos el permiso, pero luego no teníamos ninguna perspectiva de construirlo. Y entonces apareció Tony, por supuesto. Pero en ese momento, creo que la gente solo pensaba que Tony, digo solo, solo pagaría la construcción de un estadio.
«No se dieron cuenta de lo que traía consigo, en cuanto a su ambición y su visión, que iba más allá de un nuevo estadio: estaba la ciudad deportiva, la infraestructura y el nivel al que lo ha llevado ahora. Así que no entendían del todo lo que estaban recibiendo, incluso cuando Tony dio el paso al frente.»
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Bloom es un aficionado del Brighton que toma las decisiones desde el palco presidencial
Bloom ha ayudado a los aficionados del Brighton a vivir el sueño que él comparte, y McGhee añadió sobre el impacto del exapostador deportivo y jugador de póker: «Veo con regularidad a Ray Bloom, su tío, que era directivo cuando yo era entrenador, y solía reunirse a menudo con Dick Knight y conmigo para comer los viernes en Topolino's, en Brighton, y siempre me hablaba de ese brillante sobrino suyo, un genio de las matemáticas. Así que había oído hablar de Tony cuando era un niño, mucho antes de darme cuenta de en qué se convertiría. Así que tienen una gran relación.
«Estuve comiendo en el partido contra el Villa en una sala, es la sala Harry Bloom, así que su familia tiene un vínculo de hace mucho tiempo con el club, como directivos y como aficionados. Así que, estoy seguro, ha hecho esto tanto por su familia como por la afición del Brighton.»
El Brighton se marca como objetivo conquistar un gran título
El Brighton ha ganado títulos de tercera y cuarta división, además de la Community Shield, y fue subcampeón en la final de la FA Cup de 1983. Está decidido a conquistar un título importante lo antes posible.
Sobre ese objetivo, McGhee dijo: «Creo que Tony no está en esto para ser un benefactor generoso. Creo que quiere ganar títulos y está poniendo cosas en su sitio para crear un equipo que pueda hacerlo. Tiene una oportunidad este año en Europa, y ahora tiene una oportunidad cada año en uno de los trofeos nacionales.
»No creo que tenga opciones de ganar la Premier League, pero creo que perfectamente podría, con un poco de suerte y un buen sorteo, verse en la final de la FA Cup. Ya ha estado cerca. O en la Copa de la Liga. Creo que esa es la progresión inevitable».
- Michael Cheetham
El Brighton vuela hacia Europa mientras se celebra el aniversario
Una nueva galería permanente que cuenta la historia de los 125 años del Brighton abrió sus puertas en el Brighton Museum & Art Gallery el 15 de agosto. La exposición interactiva reúne objetos icónicos, recuerdos de gran valor, material de archivo, películas e historias personales para contar la historia de uno de los clubes más resilientes del fútbol inglés. Los visitantes recorrerán los triunfos, los contratiempos y los momentos decisivos que han dado forma al BHAFC y a su lugar en el corazón de la ciudad durante más de un siglo.
El Brighton se enfrentará al Manchester United en la tercera ronda de la Carabao Cup, lo que supone una seria prueba temprana allí, mientras que ha quedado emparejado con equipos como Panathinaikos y Getafe en la Conference League, y West Ham, Chelsea y su eterno rival Crystal Palace han demostrado últimamente que en esa competición se puede saborear la gloria europea.
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