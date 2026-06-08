Cómo Disney ayudó a una estrella inglesa a tomar «ventaja» de cara al Mundial: los Tres Leones encontraron una fuente de ayuda inesperada

Tras la recomendación del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, de que los jugadores veranearan en el mismo huso horario del torneo, Burn viajó con su familia a Florida. El central cree que la semana extra que pasó bajo el calor y la humedad del Walt Disney World Resort le dio una ventaja sobre quienes llegaron después.

Tras el amistoso contra Nueva Zelanda, reconoció al Expressque la adaptación fue perfecta: «Si soy sincero, no noté tanto el calor. Llevo aquí una semana; fui a Disney con los niños para tomar ventaja», dijo. «Creo que eso ayudó. No era como un sábado por la tarde en Newcastle, pero me sentí mucho mejor de lo esperado».