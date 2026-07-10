Cómo DEBERÍA alinearse Inglaterra para los cuartos de final del Mundial contra Noruega: la duda de Thomas Tuchel en el lateral derecho persiste, con Reece James, Djed Spence y Ezri Konsa como opciones para reemplazar al sancionado Jarell Quansah

El partido contra México en el Azteca dejó a Inglaterra con algunas lesiones: Marc Guehi se recupera de un golpe y Reece James sigue con problemas en el tendón de la corva. Además, el cansancio fue evidente al final del encuentro y la sanción de dos partidos a Jarell Quansah complica el lateral derecho.

Aun así, Inglaterra tiene mucho talento y varias opciones de alineación. Además de los titulares, Dan Burn, Djed Spence y John Stones han dado un paso al frente en defensa, y Morgan Rogers podría brillar por fin.

Con todo ello sobre la mesa, GOAL se pone el traje de entrenador. Este es el once que Inglaterra debería poner en Florida este sábado para seguir rumbo a la gloria mundialista.