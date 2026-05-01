Cómo Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford facilitaron el juego a Bruno Fernandes: el rey de las asistencias del Manchester United analiza sus duplas más productivas

En una entrevista con Opta, el jugador de 31 años recordó sus mejores combinaciones en Old Trafford y destacó cómo los movimientos inteligentes de Ronaldo y Rashford facilitan su labor como creador de juego.

Al describir las carreras de sus compañeros que guían su pase, explicó: «A Rashy [Marcus Rashford] le gusta que le sirvan el balón a la espalda, en el espacio. Cristiano [Ronaldo] realiza diagonales detrás de los defensas, así que yo siempre busco ese pase a la espalda.

Cuando juegas más retrasado y tienes compañeros entre líneas, solo debes poner el balón de la mejor forma para que rematen o asistan al otro 10 o al delantero”.