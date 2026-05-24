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Cómo Cristiano Ronaldo se convirtió en un «genio»: un exjugador de Portugal explica por qué nunca votó a Lionel Messi en el Balón de Oro
Messi es un genio, pero Ronaldo se convirtió en uno.
Scolari, quien dirigió la selección portuguesa entre 2003 y 2008, afirmó que la diferencia entre Messi y Ronaldo radica en el origen de su talento.
En una entrevista con el programa Abre Aspas, recordó una conversación con la estrella argentina: «Messi me dijo: “Jefe, nunca me votaste para el Balón de Oro, siempre votaste a Cristiano”. Y yo le respondí: “Tengo que votar a Cristiano, es como un hijo para mí”. Messi es un genio. Si cierra los ojos, sabe dónde está el balón. Cristiano no nació genio; lo se volvió por voluntad y dedicación».
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La obsesión por el entrenamiento y los mil objetivos
El seleccionador brasileño destacó la ética de trabajo casi obsesiva de Ronaldo, visible desde sus primeros años en el Manchester United. Scolari reveló que Sir Alex Ferguson le llamaba con frecuencia, preocupado por el agotamiento físico del joven delantero portugués tras entrenar en exceso después de los partidos.
«Ferguson me llamaba y me decía: “Scolari, dile que hoy no tire tiros libres, porque ya ha tirado 30 aquí”. Y luego llegaba a la selección y quería tirar otros 30. Yo le decía: “Por el amor de Dios, ya lo has hecho”. Pero esa es su dedicación», relató el entrenador. Scolari cree que Ronaldo llegará a los 1.000 goles: «Hace un año le pregunté: “¿Estás trabajando para llegar a los 1.000 goles?”. Me respondió: “No, entrenador”. Y le dije: “Ah... no me engañas”. Lo conseguirá».
El momento más difícil y la amistad eterna
Uno de los momentos más recordados de la carrera de Scolari fue cuando tuvo que informar a Ronaldo de la muerte de su padre, Dinis Aveiro, poco antes de un partido clave en Moscú. La reacción del jugador reforzó el respeto y el vínculo que aún les une, más allá del campo.
«Me avisaron, fui a su habitación, lo abracé, lloré con él y le dije que podía irse. Me respondió: “Primero la selección. Mi padre querría que jugara”. Ese día fue el mejor en el campo y desde entonces nuestra amistad con la familia se fortaleció», recordó Felipao emocionado.
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La lucha por la supremacía en 2026
En 2026, el Mundial regresa a Norteamérica y podría cerrar la mayor rivalidad del fútbol: la de Ronaldo y Messi, quienes buscarán su sexta Copa, un récord. Para Ronaldo es la última chance de ganar el único título que le falta. Messi, alma de los campeones, liderará la Albiceleste en su intento por retener el título en Estados Unidos.