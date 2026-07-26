AFP
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Cómo Cristiano Ronaldo, el «garante de los goles», equilibra trabajo y ocio, según revela un excompañero de la Juventus sobre cómo es CR7 entre bastidores
Vivir al lado de la «máquina» portuguesa
Costa, al recordar su etapa en el Allianz Stadium, describió cómo era compartir vestuario con Ronaldo, cinco veces Balón de Oro.
«Durante casi 15 años fue garantía de goles. Era un compañero sencillo: bromeaba en el momento adecuado, pero en el campo era una máquina. Estoy muy contento de haber jugado con él; fue una gran suerte», declaró Costa aTuttosport.
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Elegir la Juventus en lugar del Inter
El jugador, de 33 años, explicó cómo fichó por el Turín procedente del Bayern de Múnich en 2017.
Costa recordó: «Fue un traspaso rápido, pero se gestó durante meses. Agnelli y Paratici hablaron conmigo justo después del partido de la Liga de Campeones de 2016 entre la Juve y el Bayern. Luego viajé a Australia con Alex Sandro para un amistoso contra Brasil. Él sabía que el Inter quería traerme a Italia, y yo sabía que estaban interesados. Alex Sandro me preguntó: “¿Te vendrías a la Juve?”. Nunca lo dudé, sobre todo porque con Ancelotti habría jugado menos en el Bayern. Paratici me llamó y todo fue muy rápido, pero, cuando te llama la Juve, no puedes decir que no».
El impacto de Allegri
La adaptación del brasileño al fútbol italiano no fue inmediata; necesitó un periodo de ajuste supervisado por Massimiliano Allegri.
«Al principio estuve en el banquillo, pero luego me dio la oportunidad cuando ya entendía el fútbol italiano», explicó Costa. «Encontré mi sitio y me enamoré de Italia, y mis compañeros también me apoyaron mucho. Allegri me hizo comprender que, para jugar, tenía que estar siempre al tanto de todo, sin bajar nunca la guardia; fue fundamental para cambiar mi mentalidad».
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La evolución del papel de Ronaldo en su club y en la selección
Douglas Costa juega en el Al-Ittifaq de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Ronaldo sigue siendo goleador en la Liga Profesional Saudí con el Al-Nassr. Sin embargo, se duda de su continuidad en la selección de Portugal. Los últimos acontecimientos indican que el legendario delantero quizá deba ajustar sus expectativas con la llegada de Jorge Jesús.
En el Mundial 2026 marcó solo tres goles y Portugal cayó en octavos, lo que llevó a los críticos a pedir que sea suplente de cara a la Euro 2028.
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