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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

Como contra Parma: dónde ver el partido y la retransmisión en directo, canal, horario y las alineaciones

Como vs Parma Calcio 1913
Serie A
Como
Parma Calcio 1913

Tras el arranque de ensueño en la Champions League, el Como continúa su imparable trayectoria también en la liga, ante el Parma dirigido por Carlos Cuesta: toda la información sobre el partido

Tras pasar página de la mágica noche en la Liga de Campeones en la que el Como logró imponerse por 4-1 al Leipzig en su debut absoluto, los hombres de Fábregas regresan a la liga para intentar seguir el ritmo del Inter, la Roma y la Lazio.

Y en el camino de Nico Paz y sus compañeros se interpone el Parma dirigido por Carlos Cuesta, un equipo que se ha renovado en profundidad y se ha llenado de jóvenes talentos con grandes perspectivas. Después de haber marcado sus primeros goles en la primera división, se espera que el técnico español vuelva a apostar por Lontani en dupla junto a Touré.


Se prevé que Fábregas introduzca algunos cambios, ya que podría dar una oportunidad en la delantera a Cane, así como a Jesús Rodríguez, además del nuevo lateral izquierdo brasileño Caíque.




  • Como vs. Parma: canal de televisión y transmisión en directo

    El partido: Como-Parma

    La fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

    La hora: 18.30

    El canal de transmisión: stc

    La transmisión en directo: stc

    • Anuncios

  • Posibles alineaciones Como-Parma

    Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Chalobah, Caqueret; Perrone, Mella; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Kühn.

    Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabián, Keita, Ordóñez, Valeri; Touré, Lontani.

  • Dónde ver el Como-Parma

    El partido de la Serie A entre Como y Parma será retransmitido en directo por televisión a través de stc mediante la aplicación en televisores inteligentes compatibles o utilizando videoconsolas (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

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  • Dónde ver Como vs Parma en directo

    Como-Parma estará también disponible en directo en dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles y de sobremesa gracias a stc, descargando la aplicación o accediendo al sitio oficial de la plataforma.

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