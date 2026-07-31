Trevoh Chalobah y el Como, un matrimonio que debe hacerse. El defensa inglés está cada vez más cerca de su traslado a orillas del lago, hasta el punto de que un giro puede llegar ya esta misma tarde. El acuerdo sobre las condiciones contractuales se cerró hace más de una semana y ahora el club lombardo se está acercando cada vez más a las exigencias del Chelsea.
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Como, Chalobah a un paso: horas decisivas para el acuerdo con el Chelsea, Fàbregas cruza los dedos
Operación de 30 millones
El Inter solo había hecho un sondeo y ahora va con fuerza a por Cuti Romero. Trevoh Chalobah tiene al Como en la cabeza y solo espera una llamada para volar a Italia y empezar una nueva y estimulante aventura profesional. El Como se está acercando cada vez más a la meta: llegará a los 30 millones, que siempre ha sido la exigencia del Chelsea. En las próximas horas está prevista una llamada entre los clubes para alcanzar el acuerdo definitivo.
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