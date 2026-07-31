El Inter solo había hecho un sondeo y ahora va con fuerza a por Cuti Romero. Trevoh Chalobah tiene al Como en la cabeza y solo espera una llamada para volar a Italia y empezar una nueva y estimulante aventura profesional. El Como se está acercando cada vez más a la meta: llegará a los 30 millones, que siempre ha sido la exigencia del Chelsea. En las próximas horas está prevista una llamada entre los clubes para alcanzar el acuerdo definitivo.