Preguntado si esa actividad en el mercado refleja la situación actual del Arsenal, cuyo atractivo mundial es imposible de ignorar, Dickov, exdelantero del Arsenal que habló en colaboración con 247Bet, declaró a GOAL: «Sí. Y creo que hace falta para competir al máximo nivel cuando se es campeón de la Premier League.

«Y para dar el siguiente paso y llegar a la final de la Champions League, hay que incorporar jugadores que mejoren al equipo, no solo al once titular, sino también a la plantilla. Y generar esa competencia sana dentro del grupo.

«Creo que Konsa es un fichaje magnífico, porque Saliba ha estado de baja y le echan de menos, como ya le han echado de menos. Y Bruno, para mí, es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League».

Dickov añadió, sobre el paso de Guimaraes del Newcastle al Arsenal en un traspaso de 75 millones de libras (99 millones de dólares): «Creo que su llegada aporta algo más de energía y un poco de experiencia. Y quizá también le quite algo de peso de encima a Declan, porque ha estado sobresaliente durante los últimos dos o tres años. No puede hacerlo todo él solo continuamente en el centro del campo.

«[Myles] Lewis-Skelly ha entrado y lo ha hecho muy bien, pero todavía es un chaval. Odegaard estuvo mucho tiempo de baja por lesión la temporada pasada, aunque ha empezado esta temporada realmente bien.

«Pero creo que un jugador como Bruno puede entrar ahí y quizá aliviar un poco la presión sobre Declan y Martin. Y, aunque hasta ahora ha salido desde el banquillo, me imagino que acabará siendo titular cada semana y una pieza importante de ese Arsenal, porque creo que es un jugador magnífico».