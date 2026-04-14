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Ryan Tolmich

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Cómo afectará la salida de Matt Crocker de la Federación Estadounidense de Fútbol a las selecciones masculina y femenina, y al fútbol estadounidense

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GOAL analiza el impacto del director deportivo y lo que su salida supone para el futuro

Matt Crocker deja la Federación Estadounidense de Fútbol. La noticia ha sorprendido a todos. A pocas semanas del mayor evento de la federación, el director deportivo se marcha.

Tras tres años intensos en el cargo, su legado aún tardará en evaluarse. Gran parte de su labor consistió en sentar bases para este Mundial y para el futuro. Ahora asumirá un reto similar con Arabia Saudí, que inicia los preparativos para su Mundial de 2034.

Su influencia trasciende la Copa del Mundo: fue pieza clave en la toma de decisiones de la federación y marcó la trayectoria de las selecciones masculina y femenina. Desde la contratación de entrenadores hasta las instalaciones de entrenamiento, su huella se siente en todos los niveles del fútbol estadounidense.

Ahora que se va, ¿qué se recordará de su gestión? ¿Cuáles fueron los mejores momentos y cuáles decepcionaron? GOAL analiza su salida y lo que viene.

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    ¿Qué significa esto para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?

    A corto plazo no habrá cambios. La preparación para el Mundial está lista y todo está planificado: calendarios cerrados, instalaciones preparadas y alojamientos reservados en la costa oeste. Para Crocker, el trabajo ya está hecho.

    A largo plazo podría haber un impacto relevante: el contrato del seleccionador de la USMNT, Mauricio Pochettino, vence en verano. Aunque ha manifestado su disposición a quedarse, el interés europeo podría llevarlo de vuelta al otro lado del Atlántico tras la Copa. Si esto ocurre, el director deportivo designará a su sucesor.

    En este ciclo se vio el efecto de demorar esa decisión: Estados Unidos tuvo cinco técnicos distintos tras el Mundial 2022. Definir el cuerpo técnico será la primera labor del nuevo responsable.

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    ¿Qué significa esto para la selección femenina de fútbol de Estados Unidos?

    La selección femenina de fútbol de Estados Unidos es una máquina bien engrasada, por lo que el programa debería funcionar sin problemas a corto plazo.

    Emma Hayes, cuyo contrato llega hasta la Copa del Mundo de 2027, es la mejor persona para liderarlo. Tras el éxito olímpico de 2024 y otros resultados, su continuidad garantiza la evolución del programa.

    Aunque falte un director deportivo, ella puede guiar al equipo hacia ese objetivo.

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    ¿Cómo afecta esto al fútbol estadounidense?

    Su ausencia se notará sobre todo aquí. Las selecciones absolutas masculina y femenina están en buena forma, pero U.S. Soccer agrupa 27 equipos nacionales y Crocker trabajó con todos.

    Durante su gestión se creó el «U.S. Way», que orienta el desarrollo de jugadores y se centra en accesos, infraestructura y crecimiento, ámbitos en los que Crocker participó activamente.

    Además, lideró la creación del nuevo Centro Nacional de Entrenamiento Arthur M. Blank, cuyas instalaciones ya están listas, pero que se inaugurará en mayo, antes de la Copa del Mundo, sin su presencia.

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    La mayor victoria de la etapa de Crocker

    El centro de entrenamiento marcará a futuras generaciones de jugadoras estadounidenses, y Crocker fue uno de sus líderes. Su decisión más importante fue contratar a Hayes como entrenador.

    En 2023, tras una temprana eliminación en el Mundial, Crocker fichó a Hayes y el fútbol femenino estadounidense volvió a despegar.

    El exentrenador del Chelsea devolvió al equipo a la gloria en los Juegos Olímpicos de 2024 y sigue construyendo sobre esa base. Pero su fichaje no buscaba solo triunfos inmediatos: recordaba que la selección femenina de Estados Unidos aún puede ser el destino más atractivo para el fútbol femenino.

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    La mayor decepción

    Al final, Crocker y la Federación acertaron con Pochettino, pero el proceso fue deficiente.

    Incluso en retrospectiva, se entiende la decisión de Crocker de volver a contratar a Gregg Berhalter en 2023. El objetivo era seguir construyendo, pero el proceso de contratación retrasó el progreso. Para cuando Berhalter regresó, el impulso se había esfumado y no lo recuperó antes de dejar el cargo tras la Copa América.

    En resumen, la Federación tardó casi dos años en contratar al técnico que, en principio, llevará al equipo al Mundial 2026. Mientras tanto, otros cuatro entrenadores pasaron por el banquillo, tiempo que podría haber sido clave para la preparación. ¿Tendrá esto consecuencias? Aún no se sabe, pero es evidente que el proceso podría haber sido más fluido.

  • FBL-WOMEN-USA-COLAFP

    ¿Cómo lo sustituirá la Federación Estadounidense de Fútbol?

    La búsqueda de sucesores apenas empieza y, por ahora, los candidatos no pueden hacer mucho. Los planes de la USMNT para el Mundial ya están definidos y la USWNT está en buenas manos con Hayes, así que la próxima gran decisión será el futuro de Pochettino tras la Copa.

    Por ello, la federación evaluará todas las opciones. Hasta ahora ha habido dos directores deportivos, ambos con distintos vínculos con el fútbol estadounidense. El excentrocampista de la selección masculina Earnie Stewart fue el primero, pero dejó la federación para fichar por el PSV tras el Mundial. Eso llevó a la llegada de Crocker, tras pasar por el Southampton y la selección inglesa.

    Mientras se define el proceso, el director de operaciones, Dan Helfrich, el adjunto Oguchi Onyewu y la responsable de desarrollo femenino juvenil, Tracey Kevins, garantizarán la continuidad.

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