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Comienza la era de Zinedine Zidane mientras Maxence Lacroix revela el enorme «orgullo» de trabajar con la leyenda de Francia en Clairefontaine
El entrenamiento comienza bajo la leyenda
La etapa de Zidane como seleccionador de Francia comenzó oficialmente con una primera sesión de entrenamiento en Clairefontaine antes de su estreno en la Liga de Naciones de la UEFA ante Turquía. Solo 12 de los 23 jugadores convocados participaron en la sesión inicial en el centro nacional de fútbol de Francia. El central del Chelsea Lacroix, que ha sumado siete internacionalidades desde su debut con la absoluta en Estados Unidos en marzo de 2026, disfrutó de la oportunidad de recibir instrucciones del recién nombrado técnico.
- ABACAPRESS
Un defensa resta importancia a la presión en el campamento
Tener a una figura icónica como Zidane supervisando los ejercicios hizo poco por intimidar a Lacroix durante su primera sesión juntos. El jugador de 26 años vio la ocasión, en cambio, como un enorme privilegio en su incipiente carrera internacional.
Restando importancia a las sugerencias de que hubiera algún nerviosismo por trabajar con Zidane en Clairefontaine, Lacroix insistió: "No hay presión. Es simplemente un gran motivo de orgullo compartir el campo con él".
Al recordar sus primeros intercambios en grupo durante los ejercicios técnicos, el defensa añadió: "Pudimos hablar con él, todos en grupo, así que estuvo bien".
La evolución táctica cobra ritmo
Una intensa concentración de tres semanas concede a Zidane un tiempo valioso para imprimir su filosofía táctica como sucesor de Didier Deschamps. La primera sesión se centró sobre todo en el trabajo con balón, con el legendario excentrocampista participando en los ejercicios para demostrar que su calidad técnica sigue intacta. Un ambiente relajado, pero con propósito, en Clairefontaine ya está ayudando a la selección a adaptarse sin problemas a esta nueva era internacional.
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Obstáculos de la Nations League esperan
Francia afronta una exigente racha de cuatro partidos, con una visita a Turquía el 25 de septiembre antes de medirse a Bélgica e Italia entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2026. Este calendario cargado pondrá a prueba la profundidad defensiva de Francia y ofrece a Lacroix una prueba ideal para ganarse un puesto fijo en el once inicial. Firmar buenas actuaciones durante toda la ventana de otoño sigue siendo imprescindible para asegurar que Zidane disfrute de un inicio con autoridad en el banquillo.
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