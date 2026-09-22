Tener a una figura icónica como Zidane supervisando los ejercicios hizo poco por intimidar a Lacroix durante su primera sesión juntos. El jugador de 26 años vio la ocasión, en cambio, como un enorme privilegio en su incipiente carrera internacional.

Restando importancia a las sugerencias de que hubiera algún nerviosismo por trabajar con Zidane en Clairefontaine, Lacroix insistió: "No hay presión. Es simplemente un gran motivo de orgullo compartir el campo con él".

Al recordar sus primeros intercambios en grupo durante los ejercicios técnicos, el defensa añadió: "Pudimos hablar con él, todos en grupo, así que estuvo bien".