¡Comienza la batalla legal! Los clubes de la Premier League preparan reclamaciones de indemnización tras el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City

La máxima categoría del fútbol inglés ha quedado sacudida hasta los cimientos tras conocerse que el Manchester City ha sido declarado culpable de vulnerar la gran mayoría de los cargos financieros presentados contra el club. En lo que se está describiendo como un posible momento decisivo para este deporte, el panel independiente determinó que el club no cumplió con 114 de las 115 acusaciones.

Según The Athletic, varios clubes de la Premier League movilizaron a abogados de primer nivel para evaluar el alcance de los daños que podrían reclamar por pérdidas históricas sufridas.

La magnitud del posible litigio es asombrosa, y las informaciones apuntan a que los clubes afectados ya están manteniendo conversaciones al más alto nivel sobre una estrategia conjunta. Según se informa, los bufetes de abogados se han mostrado proactivos al ponerse en contacto con clubes de la Premier League para advertirles de que ahora se encuentran en una posición inmejorable para reclamar una compensación económica.



