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«Cometió un error»: Vincent Kompany se ríe de las críticas tácticas del joven del Bayern tras la ajustada victoria en la Bundesliga
Bischof señala los fallos en la presión al contraataque
A pesar de la ajustada victoria 1-0 en el Volkswagen Arena el sábado, el Bayern de Múnich debatió tácticas tras el partido. Bischof, de 20 años, declaró a Sky Sport que el campeón no dominó el encuentro.
La joven estrella afirmó que el equipo se había alejado de sus principios fundamentales. «Simplemente ya no hacemos las cosas básicas», declaró Bischof a la cadena. «Nos falta esa presión inmediata tras perder el balón. Lo noté desde la banda. Por eso acabamos corriendo mucho y encajando tantos goles».
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Kompany resta importancia al error del joven jugador
Poco después, Kompany atendió a la prensa y respondió a los comentarios de Bischof. Tras una breve risa, el entrenador rechazó el análisis público del jugador sobre la táctica del partido.
«No, por supuesto que no», respondió Kompany al joven. «Se equivocó en la entrevista: no se puede hacer una contrapresión cien veces si se pierde el balón. El problema no es la intención; si fuera así, lo vería en los entrenamientos y diría: así no se gana un partido».
Es más una cuestión de paciencia que de prisas
Kompany atribuyó los problemas del Bayern en Wolfsburgo a factores psicológicos más que tácticos. Señaló la falta de calma en el último tercio del campo en los primeros minutos. La frustración creció al no marcar pronto, lo que derivó en una pérdida de organización.
Y añadió: «No siempre hay que marcar tres o cuatro goles en los primeros 10 o 15 minutos y esperar que el rival se rinda. Eso no funciona así. Empezamos bien durante 10 minutos, luego perdimos la paciencia y todo se complicó».
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Se prevé un enfrentamiento privado en el autobús
Aunque la discusión se transmitió en directo, Kompany se mantuvo relajado y aclaró que, si bien no compartía la forma en que se expresó el jugador, no le guardaba rencor. Aun así, confirmó que hablaría del tema con Bischof antes de que el equipo regresara a Múnich.
Con una sonrisa, el ex capitán del Manchester City afirmó que «sin duda» hablaría con él y expresó su esperanza de que Bischof revisara sus propias palabras en el autobús del equipo. «Estoy seguro de que dentro de unos años dirá exactamente lo mismo», concluyó Kompany, sugiriendo que la experiencia acabaría cambiando la perspectiva del joven sobre estas cuestiones tácticas.