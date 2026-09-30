«Cometí un error»: el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, rompe su silencio sobre el enfado de Cristiano Ronaldo en el banquillo y las conversaciones de emergencia de la FPF

El ambiente en torno a la selección portuguesa se ha ido tensando cada vez más de cara a su viaje, cargado de tensión, a Dinamarca. A pesar de haber comenzado de forma perfecta su campaña en la Nations League, liderando el Grupo 4 de la Liga A tras sendas victorias sobre Gales (1-0) y Noruega (2-1), la preparación de Portugal se ha visto eclipsada por la frustración de Ronaldo. A sus 41 años y con 234 internacionalidades y 146 goles con su selección, según se informó, el veterano delantero quedó descontento después de quedarse sin jugar contra Noruega pese a estar en el banquillo.

Jesus admitió que su gestión de la rutina de calentamiento contribuyó a la fricción. «Es cierto que llegué a un acuerdo con él, elaboramos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni el partido contra Noruega ni el de Dinamarca, porque llevo un año trabajando con Cris», explicó el seleccionador. «No llegué a la selección hace solo tres meses para conocer a Cris. Conozco perfectamente las capacidades físicas de Cris».

Al profundizar en cómo se desarrolló la situación durante el partido, Jesus reveló que las circunstancias del juego alteraron su acuerdo inicial con el capitán. «No soy el tipo de entrenador que, en cuanto se sienta en el banquillo, ya está pensando en el minuto 60 y en el cambio que va a hacer», añadió. «Había acordado con él que no jugaría los dos primeros partidos, pero pensé durante el encuentro que quizá podría necesitarlo en los minutos finales. Pero el partido dictó otra cosa y no lo hice entrar. Esa es la verdad. Durante el partido, pensé que quizá podría necesitarlo y que calentaría, y luego no lo hice entrar».