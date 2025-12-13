Getty Images Sport
Colorado Rapids ficharían a Matt Wells, auxiliar del Tottenham, como su nuevo entrenador
Un diverso trasfondo en entrenamiento
Wells es actualmente parte del personal de Thomas Frank en los Spurs y previamente trabajó bajo las órdenes de Ange Postecoglou, donde asumió una responsabilidad significativa durante las sesiones de entrenamiento y la preparación de los partidos.
Antes de regresar al norte de Londres, Wells fue asistente de Scott Parker en Fulham, Bournemouth y Club Brugge, un período que incluyó ascensos y experiencia europea. También comenzó su carrera como entrenador en la academia del Tottenham, donde dirigió al equipo Sub-18 del club.
The Athletic informa que Colorado se ha sentido alentado por el historial y potencial de Wells, creyendo que encaja con el deseo del club de tener un enfoque cohesivo entre la dirección técnica y el reclutamiento, mientras busca elevar a un núcleo joven.
Por qué los Rapids lo apuntaron
Según el informe, los Rapids entrevistaron a una amplia gama de candidatos, tanto a nivel nacional como internacional, antes de decidirse por Wells. El club pone énfasis en la alineación entre el entrenador en jefe y la construcción del plantel, y Wells ha estado involucrado en la planificación temprana de la temporada baja.
El equipo incluye varias piezas fundamentales, lideradas por el internacional estadounidense Paxten Aaronson, junto con el portero Zack Steffen, Rob Holding, Cole Bassett, Sam Vines y Reggie Cannon.
El delantero brasileño Rafael Navarro, que tiene 27 goles y 10 asistencias en las últimas dos temporadas, podría aún irse este invierno después de que Colorado rechazó una oferta significativa de Fluminense en el verano. Un movimiento abriría un puesto de Jugador Designado para el club.
Cómo impacta esto a los Spurs...
Colorado y Arsenal comparten propiedad a través de Kroenke Sports & Entertainment, sin embargo, los Rapids parecen estar listos para nombrar a un asistente de Tottenham, uno de los rivales de Arsenal. El club anteriormente entrevistó al exmediocampista del Arsenal Jack Wilshere durante una búsqueda de entrenador pasada.
Si Wells se marcha, sería el primer cambio notable en el cuerpo técnico de Thomas Frank desde su llegada a los Spurs. Wells es el único asistente del equipo de Postecoglou que permaneció en su lugar y es visto internamente como una mente táctica aguda con métodos de entrenamiento innovadores.
¿Qué sigue?
Según The Athletic, Wells ha sido visto durante mucho tiempo como un joven entrenador listo para su propio proyecto. Un traslado a la MLS ofrecería esa oportunidad, al mismo tiempo que señalaría el continuo impulso de Colorado hacia una identidad futbolística moderna y alineada bajo un entrenador jefe debutante.
