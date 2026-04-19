¿Coleen acompañará a Wayne Rooney en el Mundial 2026? Se rumorea que tiene «recuerdos» desagradables, mientras la leyenda del Manchester United se prepara para regresar a Estados Unidos

Rooney se prepara para regresar a Norteamérica, pero podría viajar sin su esposa. Fuentes cercanas indican que Coleen ve el torneo de seis semanas como un descanso necesario. Recientemente celebraron su 40.º cumpleaños en su mansión de Cheshire valorada en 20 millones de libras, pero la tensión persiste tras sus últimas travesuras.

«Coleen sigue furiosa con Wayne por su comportamiento en los BRIT Awards; de nuevo toda la atención se centra en su matrimonio y no en su trabajo», reveló una fuente a Heat World. La tensión viene de las juergas nocturnas de Rooney en febrero, que volvieron a poner su vida privada bajo el microscopio.