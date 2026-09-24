Preguntado sobre si el dúo inglés ocupa una posición tan destacada y qué debe esperarse de ellos en los próximos meses, el exdelantero del Chelsea Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Su línea ofensiva es formidable. Probablemente sea una de las mejores de la Premier League si la analizas hombre por hombre sobre el papel.

«Miras a Morgan, ha llegado y creo que también es aficionado del Chelsea desde que era joven, y ahora está ahí con su amigo, Cole Palmer; han crecido conociéndose, jugando juntos y entendiendo el juego del otro.

«Se puede ver la camaradería que hay entre ellos, las bromas que se gastan. Y eso, obviamente, acaba trasladándose al grupo para que todo el mundo se sienta más cómodo.

«Y eso es solo lo que pasa fuera del campo. Luego, cuando sales al campo, los dos intentan encontrar espacios, intentan hacer que pasen cosas, intentan crear goles y marcar goles. Y estoy seguro de que también habrá una competición entre ellos para ver cuántos goles pueden marcar esta temporada.

«Se vio en una entrevista, los dos bromeando un poco entre ellos, lanzándose una pequeña pulla, diciendo: “¿Cómo demonios le dieron a él el premio al mejor jugador del partido?”. Creo que fue en el partido de copa [contra el Leeds]. Creo que Rogers creó unos cuatro goles y Cole Palmer marcó dos. Así que estaba un poco molesto por eso de “¡cómo se lo dieron a él!”. Ese es el tipo de bromas que quieres en el vestuario. Y también es bonito verlo en pantalla. Demuestra que los jugadores tienen carácter y que están contentos.

«Pero no es culpa suya que sigan encajando goles. Ellos solo pueden hacer su trabajo. Y no siempre van a resolverlo todo. Pero si no lo resuelven y estás encajando goles, entonces su trabajo también queda en entredicho. Pero, en realidad, no es solo su trabajo marcar todos los goles. Y si tienes una defensa que hace aguas, a veces tienes que marcar más de los que encajas. Es su trabajo, pero no es toda su responsabilidad.

«Tiene que haber un poco de equilibrio. Espero que puedan solucionarlo lo antes posible. De lo contrario, podría afectar al ambiente del vestuario de cara al futuro. Así que eso hay que corregirlo».