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Cole Palmer vs Morgan Rogers: la «competencia» en el Chelsea es inevitable, ya que un exdelantero de los Blues ve beneficios en el «pique» entre los superestrellas creativos
Goles y asistencias: Palmer vs Rogers en 2026-27
Esa batalla ya está en marcha, con siete partidos disputados entre todas las competiciones. Palmer, que se ha retirado de la última convocatoria de Inglaterra después de haber sido llamado inicialmente de nuevo por Thomas Tuchel tras quedarse fuera del Mundial, ha visto portería en cuatro ocasiones hasta ahora, además de repartir un par de asistencias.
Rogers, que por ahora sigue formando parte del grupo de Inglaterra, ha servido cuatro goles a compañeros agradecidos. También ha visto portería en tres ocasiones. El jugador de 24 años está ligeramente por delante en cuanto a aportación global.
Su mejor registro goleador es de 14, cifra que alcanzó a lo largo de un par de temporadas en el Aston Villa, mientras Palmer busca recuperar la chispa que le llevó a firmar 25 goles en su campaña de debut en el oeste de Londres, lo que le valió además el premio al Jugador Joven del Año de la PFA.
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Una pareja creativa para rivalizar con cualquiera en el fútbol mundial
El Chelsea necesita que sus dos números 10, con Palmer ocupando ese dorsal, rindan esta temporada, ya que las fugas defensivas han resultado difíciles de corregir. Mientras sus delanteros sigan acertados, con el delantero brasileño Joao Pedro como referencia en ataque, deberían sumar puntos valiosos con regularidad, además de avanzar de forma positiva en las competiciones coperas nacionales.
Se considera que Palmer y Rogers forman una pareja creativa capaz de rivalizar con cualquiera en el fútbol mundial, junto a jugadores como Michael Olise, Luis Diaz, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia en el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, respectivamente.
¿Quién ganará la «competición» entre Palmer y Rogers?
Preguntado sobre si el dúo inglés ocupa una posición tan destacada y qué debe esperarse de ellos en los próximos meses, el exdelantero del Chelsea Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Su línea ofensiva es formidable. Probablemente sea una de las mejores de la Premier League si la analizas hombre por hombre sobre el papel.
«Miras a Morgan, ha llegado y creo que también es aficionado del Chelsea desde que era joven, y ahora está ahí con su amigo, Cole Palmer; han crecido conociéndose, jugando juntos y entendiendo el juego del otro.
«Se puede ver la camaradería que hay entre ellos, las bromas que se gastan. Y eso, obviamente, acaba trasladándose al grupo para que todo el mundo se sienta más cómodo.
«Y eso es solo lo que pasa fuera del campo. Luego, cuando sales al campo, los dos intentan encontrar espacios, intentan hacer que pasen cosas, intentan crear goles y marcar goles. Y estoy seguro de que también habrá una competición entre ellos para ver cuántos goles pueden marcar esta temporada.
«Se vio en una entrevista, los dos bromeando un poco entre ellos, lanzándose una pequeña pulla, diciendo: “¿Cómo demonios le dieron a él el premio al mejor jugador del partido?”. Creo que fue en el partido de copa [contra el Leeds]. Creo que Rogers creó unos cuatro goles y Cole Palmer marcó dos. Así que estaba un poco molesto por eso de “¡cómo se lo dieron a él!”. Ese es el tipo de bromas que quieres en el vestuario. Y también es bonito verlo en pantalla. Demuestra que los jugadores tienen carácter y que están contentos.
«Pero no es culpa suya que sigan encajando goles. Ellos solo pueden hacer su trabajo. Y no siempre van a resolverlo todo. Pero si no lo resuelven y estás encajando goles, entonces su trabajo también queda en entredicho. Pero, en realidad, no es solo su trabajo marcar todos los goles. Y si tienes una defensa que hace aguas, a veces tienes que marcar más de los que encajas. Es su trabajo, pero no es toda su responsabilidad.
«Tiene que haber un poco de equilibrio. Espero que puedan solucionarlo lo antes posible. De lo contrario, podría afectar al ambiente del vestuario de cara al futuro. Así que eso hay que corregirlo».
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Calendario del Chelsea 2026-27: el Chelsea ha estado dejándose puntos
El Chelsea encadena tres partidos de la Premier League sin ganar, con solo un punto sumado y siete goles encajados. Volverá a la acción el 10 de octubre, cuando reciba al Bournemouth.
Xabi Alonso volverá a buscar inspiración en Rogers y Palmer en ese encuentro, con la “competencia” entre dos influencias creativas fomentándose activamente, ya que debería ayudar a sacar la mejor versión de ambos.
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