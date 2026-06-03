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Cole Palmer se une a Wayne Lineker en Ibiza tras la decepción de la selección inglesa en el Mundial
Reencuentro en Ibiza al inicio de la preparación de Inglaterra
Mientras sus compañeros de la selección aterrizaban en Florida para preparar el Mundial, Palmer fue visto tomando el sol en el Mediterráneo. El delantero de 24 años volvió a Ibiza tras quedarse fuera de la convocatoria.
Fue visto junto al propietario de O Beach Ibiza, Lineker, y ambos posaron para las redes sociales en el famoso club de playa. Es un lugar habitual para el delantero del Chelsea, que también visitó el local el verano pasado tras el Mundial de Clubes. Esta vez, sin embargo, sus vacaciones se enmarcan en su exclusión de la selección, no en una celebración.
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La difícil decisión de Tuchel sobre la estrella del Chelsea
Dejar a Palmer en casa fue una de las decisiones más difíciles de Tuchel. Aunque fue una revelación en su primer año en Stamford Bridge, el exjugador del Manchester City no mantuvo ese nivel en la última temporada, marcada por lesiones y falta de regularidad. Eso le costó el puesto en el avión a Estados Unidos.
En la 2024-25 marcó 15 goles en la Premier, cinco menos que en el curso de debut de Enzo Maresca. Esos altibajos bastaron para que Tuchel buscara otras opciones al definir la lista para el torneo más importante del fútbol mundial.
Calor en Inglaterra vs. vida en islas
El contraste entre el entorno de Palmer y el de la selección inglesa es evidente: mientras el delantero posaba en un sofá amarillo con una botella de vodka, los jugadores de Inglaterra entrenaban bajo 32 °C en Miami. El grupo de Tuchel ya se ha aclimatado a la humedad del Belgrove Resort and Spa de Palm Beach.
Este sábado Inglaterra afrontará a Nueva Zelanda en Tampa Bay y el 10 de junio cerrará la preparación contra Costa Rica. Luego viajará a Kansas City para ultimar detalles antes de la fase de grupos, donde se medirá con Croacia, Ghana y Panamá. Se prevé que Palmer disfrute de su primera pausa larga lejos de los focos desde su sonado fichaje procedente de Manchester.
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Un cambio de rumbo muy necesario para Palmer
Desde su llegada al oeste de Londres en 2023, Palmer apenas ha descansado. Se convirtió en pieza clave para el Chelsea y la selección inglesa de Gareth Southgate. Las exigencias físicas y mentales de los últimos 12 meses le han pasado factura, así que este parón forzado podría beneficiar su carrera a largo plazo.
Ahora su objetivo es completar la pretemporada con el Chelsea, recuperar su mejor nivel y ganarse de nuevo un lugar en los planes de Tuchel.