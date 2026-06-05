Tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024, Holanda soñaba con el título. Sin embargo, a finales de abril se confirmó que Xavi Simons se había roto el ligamento cruzado anterior en un partido del Tottenham contra el Wolverhampton.
Aunque en su primera temporada en la Premier League, tras llegar del RB Leipzig, no mostró mucha regularidad, con Ronald Koeman se convirtió en un hombre clave y su capacidad para crear peligro en ataque se echará mucho de menos en una selección que, por lo demás, carece de talentos decisivos.
El defensa del Manchester United Matthijs de Ligt sufre un problema similar: debió operarse la espalda y, pese a su deseo de retrasar la intervención hasta después de la Euro, no pudo hacerlo.
Además, Koeman descartó al lateral rápido del Liverpool, Jeremie Frimpong, y al prometedor centrocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit.