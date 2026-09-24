Cole Palmer no «juega con nadie»: la leyenda del Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink responde a las preguntas sobre la «lesión» tras su baja con Inglaterra

Palmer fue uno de los que se quedó con la miel en los labios este verano mientras Inglaterra perfilaba sus planes para aspirar a la gloria mundial en Norteamérica. Su bajón de rendimiento a nivel de club hizo que el talentoso jugador de 24 años se quedara mirando desde la distancia, junto a nombres como Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Morgan Gibbs-White.

Ha recuperado la chispa al inicio de la presente temporada, con su amigo cercano y compañero internacional Morgan Rogers a su lado, y ha firmado cuatro goles y dos asistencias en siete partidos entre todas las competiciones.

Ha hecho lo suficiente para volver a llamar la atención de Tuchel, pero no sumará a su colección de 14 internacionalidades absolutas. Eso se debe a que Palmer es uno de los cinco jugadores que han sido descartados de la convocatoria inicial de 27 futbolistas anunciada para medirse a España, Chequia y Croacia.