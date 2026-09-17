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Cole Palmer, listo para regresar a Inglaterra mientras Thomas Tuchel se prepara para dar la convocatoria de Inglaterra para los partidos de la Liga de Naciones
Palmer recupera la forma con Alonso
Según The Sun, se espera que Palmer sea la gran novedad cuando Tuchel anuncie el viernes su convocatoria de Inglaterra para cuatro partidos de la Nations League contra España, Croacia y una doble cita, en casa y fuera, contra la República Checa. El versátil atacante sufrió la decepción de quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial tras un bajón de forma la pasada temporada, pero ha respondido de manera contundente bajo la dirección del nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso.
Su posible regreso llega después de un explosivo inicio de campaña, con la estrella del Chelsea sumando dos goles y dos asistencias en sus primeras cuatro apariciones en la Premier League. Este brillante estado de forma supone un impulso oportuno para Tuchel, que busca dejar atrás un verano que terminó con una derrota en semifinales ante la a la postre finalista Argentina, un torneo en el que Inglaterra terminó tercera pese al escrutinio sobre el planteamiento táctico del alemán en las rondas eliminatorias.
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Tuchel apuesta por una inyección de juventud
Más allá del posible regreso de Palmer, se espera que Tuchel integre a varias estrellas emergentes al iniciar un nuevo ciclo para la selección nacional. El extremo del Liverpool Rio Ngumoha, de 18 años, y el centrocampista del Bournemouth Alex Scott, de 23, figuran ambos en un lugar destacado de la lista del entrenador para los próximos compromisos. Ambos formaron parte de un grupo de cuatro jugadores que se unió al primer equipo para su concentración de preparación previa al Mundial, donde Ngumoha debutó con solo 17 años al salir como suplente en una victoria por 1-0 en un amistoso ante Nueva Zelanda en Florida.
Al reflexionar sobre su filosofía de selección durante una conversación reciente con el exdelantero de Inglaterra Daniel Sturridge, Tuchel dejó claras sus intenciones respecto a la próxima generación. El técnico, de 53 años, dijo: «Me ilusiona contar con nuevos jugadores jóvenes a los que podamos traer a la concentración y que puedan aprender».
Bajas y preocupación por las lesiones
Mientras Palmer regresa, varios nombres consolidados se perderán la convocatoria por problemas físicos. El defensa del Inter de Milán John Stones queda oficialmente descartado por una lesión en el muslo, mientras que su compañero de club Djed Spence y el defensa Dan Burn también han tenido problemas físicos esta temporada. Mientras tanto, no se espera que Harry Maguire vuelva a ser llamado por la selección, después de expresar anteriormente que estaba «sorprendido y destrozado» por haberse quedado fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo.
La portería también supone un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico. Con Dean Henderson de baja por una lesión de tobillo y con Nick Pope y Aaron Ramsdale sin minutos con regularidad en sus clubes en estos momentos, Tuchel podría verse obligado a buscar otras opciones como recambio. Según se informa, el portero del Coventry City Carl Rushworth está en disposición de recibir su primera convocatoria con la absoluta.
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La historia de Inglaterra en la Liga de Naciones
La mejor actuación de Inglaterra en la Nations League llegó en la edición inaugural 2018-19, en la que acabó en tercera posición. Después de competir en la Liga B la temporada pasada, Inglaterra logró el ascenso inmediato de vuelta a la máxima categoría para la presente campaña.
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