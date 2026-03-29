Cole Palmer, «desilusionado» en el Chelsea tras la marcha de Nicolas Jackson, con un traspaso al Manchester United por 150 millones de libras sobre la mesa

Ha sido una temporada difícil para Palmer. Su frustración llegó al límite recientemente durante la abultada derrota por 3-0 ante el Everton, donde se le vio expresando su enfado hacia su compañero Pedro Neto por impedirle una clara ocasión de gol. A pesar de estos arrebatos, fuentes internas del club insisten en que el jugador no ha «tirado la toalla», aunque sus actuaciones han carecido de su chispa habitual. El rendimiento general del Chelsea también es un factor importante en el estado de ánimo del jugador. Los Blues ocupan actualmente el sexto puesto de la Premier League y se enfrentan a una dura lucha por asegurarse una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Tras una humillante eliminación de Europa por un marcador global de 8-2 a manos del París Saint-Germain, la perspectiva de otro año sin competir en la máxima competición continental haría aún más difícil para el club convencer a Palmer de que se quede.