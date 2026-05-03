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Krishan Davis

Traducido por

Cole Palmer debe brillar en el Chelsea o podría perder su lugar en el Mundial ante el enrachado Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest

Analysis
Premier League
World Cup
C. Palmer
England
M. Gibbs-White
Chelsea
Nottingham Forest
FEATURES
Chelsea vs Nottingham Forest
T. Tuchel

Cole Palmer, aún sin su mejor forma y con problemas físicos tras una temporada lesionada, se medirá el lunes a Morgan Gibbs-White, quien amenaza su sueño mundialista. El referente del Chelsea y la estrella del renacido Nottingham Forest luchan por el puesto de ‘10’ en la Inglaterra de Thomas Tuchel.

Palmer y Gibbs-White se verán las caras en Stamford Bridge en momentos opuestos: el primero, lastrado por las lesiones, aún busca mostrar su talento mundial; el segundo, en racha, impulsa con sus goles al Forest hacia la permanencia.

Aunque se le sigue viendo como un outsider en la lucha por un billete a Norteamérica este verano, sus goles ya son imposibles de ignorar. Palmer, uno de los que más presión le pone, sabe que el reloj corre hacia la lista de Tuchel.

El seleccionador de los Tres Leones estará muy atento al duelo en Stamford Bridge, donde dos de sus candidatos al ‘10’ se miden. El ganador podría convencerlo.

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    La lucha por recuperar la forma y el estado físico

    Las dificultades de Palmer esta temporada han sido ampliamente documentadas. Una pubalgia crónica le ha impedido realizar sus movimientos explosivos, correr con su cadencia habitual y disparar con precisión. El talismán del Chelsea ha parecido a menudo una sombra de lo que era. Sus actuaciones han perdido el impacto decisivo de sus dos primeras temporadas y a menudo ha pasado desapercibido.

    En retrospectiva, es casi seguro que el exentrenador Enzo Maresca lo utilizó en exceso durante la primera mitad de la temporada, cuando realmente debería haber pasado un largo periodo en el banquillo —sin duda, un reflejo de su importancia para la causa de los Blues—, y no hay duda de que el rendimiento general del equipo se ha resentido como consecuencia de ello, dado que se encuentran en plena lucha por la clasificación europea.

    Parecía recuperar su mejor nivel con un hat-trick ante el Wolves en febrero, pero, como varios compañeros, sufrió una crisis de confianza en las semanas siguientes, periodo que terminó con el cese de Liam Rosenior. Aun así, pese a perderse gran parte de la campaña, ha alcanzado diez goles en todas las competiciones, nueve en la Premier League —cinco de penalti—, en el equivalente a 17 partidos (1 606 minutos).

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  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problemas recurrentes

    Para cuando Palmer se sintió de nuevo en forma, tras fracturarse un dedo del pie en un extraño accidente invernal, ya era primavera. «Me siento bien, he dado un giro», declaró a principios de abril. «Por fin puedo chutar y hacer de todo, así que ahora solo queda dar un paso adelante y rendir al máximo».

    Sin embargo, a finales de abril sufrió una lesión en el isquiotibial que le marginó del vital viaje a Brighton, que terminó con una derrota 3-0 y la salida de Rosenior. Palmer suele brillar en los grandes partidos del Chelsea, pero el pasado fin de semana solo pudo aportar 20 minutos desde el banquillo en la semifinal de la FA Cup contra el Leeds.

    A sus 23 años, y tras una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, aún no está completamente recuperado. Tuchel anunciará pronto la lista para el Mundial y, de momento, su plaza no está garantizada.

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    La advertencia de Tuchel

    El momento no podría ser peor para Palmer, a quien el seleccionador inglés advirtió sobre su estado físico durante el parón de marzo. Su escasa participación desde la llegada del técnico alemán hace un año agrava la situación.

    Desde su gol decisivo en la final de la Eurocopa 2024 —momento que debía impulsar su carrera internacional— solo ha jugado cinco partidos con la selección, y apenas uno con Tuchel: 65 minutos ante Andorra. Ese persistente problema en la ingle le mantuvo fuera de tres concentraciones de Inglaterra en la primera mitad de esta temporada, lo que le hizo perderse seis partidos en un momento crucial del ciclo del Mundial.

    En su ausencia, Morgan Rogers ha brillado y se ha sugerido que el mediapunta del Aston Villa podría incluso dejar fuera del once a Jude Bellingham, del Real Madrid, quien también ha sufrido lesiones.

    «Tiene que demostrarlo porque tenemos más pruebas sin él que con él, así que la presión recae sobre él», afirmó Tuchel durante la última ventana internacional. «Ha tenido una temporada difícil y una racha complicada con la selección. Solo estuvo disponible una vez y, cuando lo estuvo, mantuvimos la misma plantilla, por lo que hay mucha competencia en su posición, la de número 10».

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    El jugador del Forest está en racha

    El otro problema para Palmer es que su rival del lunes festivo ante el Forest vive su mejor momento y está dispuesto a aprovechar cualquier ocasión para ganarse un lugar en el avión rumbo a Norteamérica.

    Gibbs-White llega en su mejor momento, justo antes del Mundial, y presiona al grupo de “10” que, se cree, están por delante de él en la mente del entrenador.

    Es, junto a otros, el máximo goleador de la Premier en 2026 con 10 tantos: siete desde marzo y el decisivo en la victoria ante el Porto en cuartos de la Europa League.

    Remató su serie con un ‘hat-trick’ ante el Burnley en abril y luego marcó otro gol y dio una asistencia en la victoria sobre el Sunderland.

    «Entiende el juego y tiene espíritu», declaró Pereira. «Cuando el equipo sufre, muchos se esconden; él quiere el balón y asume la responsabilidad».

    Su gran momento parece una respuesta al haber sido ignorado por Tuchel, pero ahora vuelve a estar en la órbita de la convocatoria mundialista.

  • England v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Sin garantías

    Antes de quedar fuera hace dos meses, Gibbs-White había sido convocado por Tuchel en tres ocasiones, pero aún no ha sido titular con el técnico alemán y solo ha jugado 65 minutos en cuatro partidos. Su última llamada fue en octubre de 2025 y también se perdió la concentración de noviembre.

    La decisión llegó tras informes del verano pasado que indicaban que Tuchel y su cuerpo técnico no estaban del todo convencidos con el jugador de 26 años. Se cree que influyeron su temperamento, su capacidad para mantener la posesión y su aptitud para soportar el calor previsto en Estados Unidos.

    Se critica que se frustra con facilidad, pierde el balón con frecuencia y no garantiza un buen rendimiento bajo el calor.

    Gibbs-White confía en que su gran nivel desde principios de año haya disipado esas dudas. Sin embargo, según la BBC, se necesitaría «algo especial» o una oleada de lesiones para que la estrella del Forest regrese a la selección.

  • England Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Señales reveladoras

    Cualquier bajón de los otros “10” de la plantilla favorecerá a Gibbs-White, en racha, y Palmer debe brillar en las últimas semanas para evitar ser el chivo expiatorio.

    De hecho, Tuchel ha cultivado una relación estrecha con el talismán del Chelsea para sacar lo mejor de él antes del Mundial. A menudo se les ve conversando y con el brazo alrededor del otro en los entrenamientos de Inglaterra.

    En marzo, al preguntarle por esos gestos, el seleccionador respondió: «Cuando lo abrazo, significa que está sonriendo; de lo contrario, no recibiría un abrazo. Está de buen humor, es abierto, se comunica y está demostrando su calidad. Está muy comprometido y estos son pasos muy importantes para demostrar el rendimiento necesario para integrarse en el grupo y establecer vínculos dentro de él».

    Esto sugiere que Palmer podría tener asegurada su plaza en la selección, más allá de su estado de forma. Tuchel ha reconocido que conoce bien la habilidad única del jugador de 23 años.

    «Cuando está en forma, con ritmo y fluidez, puede decidir partidos en el club y, sin duda, en la selección», afirmó. «Lo sabemos».

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Se acaba el tiempo

    Si aún hay dudas sobre la inclusión de Palmer en la convocatoria mundialista, este es el momento de demostrar su valor. Superar a Gibbs-White el lunes ayudaría mucho. De todos modos, es probable que ambos estén en los planes de Tuchel para el verano.

    Phil Foden, que atraviesa un bajo momento con el Manchester City, podría quedarse fuera si no recupera pronto su nivel. Si el seleccionador supera sus dudas sobre Gibbs-White, el jugador del Forest aparece como un sustituto ideal en la mediapunta, donde brilla por la izquierda.

    La lucha por ser el ‘10’ de Inglaterra en Norteamérica incluye a Palmer, Gibbs-White, Eberechi Eze, Bellingham y Morgan Rogers, quienes buscan convencer al técnico alemán en la recta final.

    Ya es hora de que el jugador del Chelsea recupere su mejor nivel para asegurarse el puesto.

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