Giuseppe Maffia
Traducido por
¡Colapso en el reconocimiento médico! La Lazio apunta de inmediato a Andrea Pinamonti después de que se caiga el fichaje de Bamba Dieng
El reconocimiento médico frena el acuerdo por Dieng
Según Calcio Mercato, el propuesto traspaso de Bamba Dieng a la Lazio se ha caído después de que el delantero senegalés no superara el reconocimiento médico. La ruptura de la operación obligó a la cúpula biancoceleste a reaccionar de inmediato y buscar refuerzos alternativos para el ataque.
El entrenador Gennaro Gattuso ha convertido ahora al delantero del Sassuolo Pinamonti en su prioridad absoluta. El atacante nacido en 1999 ha emergido como el principal candidato para reforzar la delantera del club.
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Pinamonti se convierte en el objetivo principal
Pinamonti ya ha solicitado salir del Sassuolo, lo que sitúa a la Lazio en una posición fuerte para asegurarse su fichaje. Sin embargo, el club romano aún se enfrenta a una posible competencia de la Fiorentina, que sigue de cerca el mercado.
El interés de la Fiorentina podría intensificarse si su propio delantero, Moise Kean, cierra un traspaso muy rumoreado al Como. A pesar de esta amenaza externa, la Lazio sigue firmemente en cabeza para hacerse con el italiano.
Añadiendo calidad contrastada de la Serie A
La llegada de Pinamonti pondría el broche a un activo mercado de fichajes veraniego para la Lazio de Gattuso. El club ya ha incorporado con éxito a Alfonso Pedraza desde el Villarreal, ha conseguido la cesión de Davide Frattesi desde el Inter de Milán y ha fichado a Danilho Doekhi desde el Union Berlin.
La llegada de Pinamonti aportaría experiencia nacional de confianza a la plantilla. El delantero ya demostró su valía al marcar nueve goles con el Sassuolo durante la campaña 2025-26.
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Apresurándose para cerrar un acuerdo
La atención se centra ahora en cerrar las negociaciones entre la Lazio y el Sassuolo antes de que se cierre el mercado de fichajes. Gattuso está deseando integrar cuanto antes a su nuevo referente para que pueda rendir desde el primer momento en los próximos partidos.
Se espera que ambos clubes mantengan conversaciones decisivas en los próximos días para perfilar la estructura de la operación. La incorporación de Pinamonti completará un giro drástico en los planes ofensivos de la Lazio en el tramo final del mercado.
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