Este contratiempo es otro golpe más para el Liverpool, que ya ha perdido a Alexander Isak. Isak abandonó la concentración de Suecia el sábado por la noche por una lesión en el muslo.

Además, Jeremie Frimpong se quedó fuera de la última convocatoria, aunque sigue sin estar claro si se debió a un problema físico. Gakpo había restado importancia recientemente a las especulaciones sobre un traspaso al Tottenham o al Manchester City para centrarse en su actual club. Iraola espera ahora con inquietud una evaluación médica completa de Gakpo, con la esperanza de que el problema no sea grave.