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Cody Gakpo se ve obligado a retirarse por una lesión de tobillo con Países Bajos, lo que agrava los problemas del Liverpool en este parón internacional
Salida prematura de Gakpo ante Serbia
Gakpo fue titular en el partido de Belgrado, pero tuvo que abandonar el terreno de juego con el marcador todavía empatado apenas en el minuto 17. El internacional neerlandés recibió una dura entrada de Sasa Lukic a los 12 minutos. Aunque Gakpo intentó seguir, cinco minutos después señaló al banquillo que no podía continuar. Se tumbó para recibir tratamiento y fue sustituido por Ruben van Bommel. Se vio a Gakpo sujetándose el tobillo antes de que el personal médico le atendiera, lo que desató una gran preocupación en el Liverpool.
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El Liverpool afronta una creciente crisis de lesiones
Este contratiempo es otro golpe más para el Liverpool, que ya ha perdido a Alexander Isak. Isak abandonó la concentración de Suecia el sábado por la noche por una lesión en el muslo.
Además, Jeremie Frimpong se quedó fuera de la última convocatoria, aunque sigue sin estar claro si se debió a un problema físico. Gakpo había restado importancia recientemente a las especulaciones sobre un traspaso al Tottenham o al Manchester City para centrarse en su actual club. Iraola espera ahora con inquietud una evaluación médica completa de Gakpo, con la esperanza de que el problema no sea grave.
Gakpo reflexiona sobre un verano difícil
Antes de la lesión, Gakpo concedió una entrevista a The Telegraph, en la que habló de sus recientes dificultades y de su compromiso con el Liverpool. Al recordar su decisión de quedarse, Gakpo admitió: "Fue un verano difícil para mí, para mi familia y para todo lo que rodea al fútbol y a la vida. Es una historia muy larga. El verano fue muy duro en todos los sentidos. Simplemente dejé que todo siguiera su curso y ver cómo venía, y salió de esta manera, que ahora es lo que es. Tenemos que hacer lo que podemos controlar lo mejor posible. Eso es lo único que puedo hacer y el resto está fuera de nuestras manos. Si no tengo control sobre la situación, no me preocuparé. Yo solo hago mi trabajo".
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¿Qué le espera al Liverpool?
El Liverpool espera que la lesión de Gakpo sea un problema menor mientras se prepara para un calendario exigente inmediatamente después del parón internacional. El club afronta partidos vitales de la Premier League contra el Manchester City y el Brentford, además de un compromiso europeo ante el LASK. Se espera que el seleccionador de Países Bajos, Xavi, ofrezca una actualización completa sobre el estado de Gakpo tras el pitido final.
Qué sigue ahora para el Liverpool
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