Cody Gakpo está bajo presión para demostrar que es el extremo que Liverpool necesita, tras la exhibición de regates de Luis Díaz con el Bayern

Recordemos que los Reds habían sido relacionados con Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise antes de que ficharan por el Parc des Princes y el Allianz Arena, respectivamente. La temporada pasada Luis Díaz aún era jugador del Liverpool y pieza clave en la conquista de la Premier League, antes de que se le permitiera fichar por el Bayern en julio por 75 millones de euros.

En su momento, los 75 millones parecían justos, pero ya no.

Sus brillantes actuaciones contrastan con las pobres actuaciones de su supuesto sustituto, Cody Gakpo, que casi cada semana decepciona en Liverpool.



