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Cody Gakpo Luis Diaz GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Cody Gakpo está bajo presión para demostrar que es el extremo que Liverpool necesita, tras la exhibición de regates de Luis Díaz con el Bayern

Analysis
Liverpool
C. Gakpo
Premier League
L. Diaz
Bayern Múnich
FEATURES
Manchester United vs Liverpool

La emocionante victoria 5-4 del París Saint-Germain sobre el Bayern el martes fue un espectáculo. Un partido vibrante de fútbol valiente y fluido. Para los fans del Liverpool, sin embargo, fue un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido.

Recordemos que los Reds habían sido relacionados con Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise antes de que ficharan por el Parc des Princes y el Allianz Arena, respectivamente. La temporada pasada Luis Díaz aún era jugador del Liverpool y pieza clave en la conquista de la Premier League, antes de que se le permitiera fichar por el Bayern en julio por 75 millones de euros.

En su momento, los 75 millones parecían justos, pero ya no.

Sus brillantes actuaciones contrastan con las pobres actuaciones de su supuesto sustituto, Cody Gakpo, que casi cada semana decepciona en Liverpool.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Por qué se marchó Díaz

    Arne Slot aclaró desde el principio que la salida de Díaz fue una decisión empresarial. Desde entonces, han circulado rumores de que el entrenador se opuso, lo cual parecía plausible. El técnico neerlandés valoraba mucho al versátil extremo, tanto como jugador como persona.

    «Siempre acudía a todos los entrenamientos y lo daba todo, con una sonrisa en la cara», recordó el verano pasado. Sin embargo, admitió tener las manos atadas: había que hacer sacrificios tras la histórica oleada de fichajes de 450 millones de libras (600 millones de dólares) por jugadores como Alexander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz.

    «Esto también es lo que somos como club», dijo el exentrenador del Feyenoord. «Hemos hecho grandes fichajes en los últimos años, pero también necesitamos recuperar fondos para cerrar esos traspasos».

    Además, Díaz deseaba marcharse: valoró su etapa en Merseyside y elogió a Slot por la temporada más prolífica de su carrera, pero consideró cumplido su ciclo.

    Así que vender a Díaz convenía a todos. El error del Liverpool no fue traspasarlo, sino no fichar un sustituto con sus mismas cualidades.

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    Vuelve al ala

    En Anfield se esperaba que Gakpo cubriera el vacío dejado por Díaz, y había motivos para el optimismo. Durante su primer año, Slot tomó decisiones acertadas, como alinear a Gakpo casi siempre en la banda izquierda.

    «Cuando llegó el nuevo entrenador, hablé con él y me dijo: “Tienes que centrarte en la posición de extremo izquierdo; esa es tu posición tanto si sales desde el banquillo como si eres titular”», explicó Gakpo. «Porque me dijo: “Aquí hay mucha competencia, así que solo tienes que demostrar lo que vales”. Pero añadió: “Esa va a ser tu posición”.

    Para mí fue como volver a mis orígenes, a lo que hacía en el PSV. Me siento muy bien aquí. Quiero mostrar lo mejor de mí. Ahora encaro más uno contra uno de frente al rival, puedo cortar hacia adentro, centrar o disparar, o abrirme y centrar; ese es mi estilo, y creo que así puedo ser peligroso y ayudar más al equipo».

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    Colaborador clave

    Gakpo contribuyó al vigésimo título del Liverpool. Más cómodo en la banda, fue más eficaz: pese a jugar más alejado del área, marcó más goles.

    Gakpo marcó 18 goles en todas las competiciones el año pasado —su mejor marca desde su etapa en el PSV— y varios fueron decisivos, como el empate en la remontada ante el Brighton y el primer gol en la victoria 2-0 sobre el Manchester City en Anfield, que inició una racha de siete tantos en diez partidos de la Premier League.

    Su lesión en febrero mermó su aportación en la peor semana del curso 2024-25, incluyendo la eliminación ante el París Saint-Germain en Champions y la final de la Carabao Cup perdida contra el Newcastle.

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    Ya no es uno de los favoritos de la afición

    Gakpo comenzó bien la temporada: marcó en la jornada inaugural ante el Bournemouth y dio un par de asistencias en la victoria 3-2 contra el Newcastle. Sin embargo, desde 2026 apenas ha anotado.

    Solo ha marcado un gol en lo que va de año y se ha convertido en el blanco de las críticas por su tendencia a recortar hacia dentro buscando su pierna derecha, con escasos resultados.

    Sin embargo, algunos argumentan que se le señala de forma injusta, pues no es el único que sufre en el equipo de Slot. Los rivales ya saben cómo neutralizarle a él y al Liverpool.

    Los rivales han encontrado un plan sencillo pero eficaz: bloque bajo y balones largos para saltarse la presión. Como admite Slot, él y su cuerpo técnico aún no han encontrado la solución.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ¿Primero Salah, ahora Gakpo?

    La falta de ideas del Liverpool hace que Gakpo y Mohamed Salah, cuyo rendimiento ha caído esta temporada, se adentren una y otra vez en zonas abarrotadas, pierdan el balón o disparen a ciegas con muy poca precisión.

    Para Gakpo surge ahora el riesgo de volverse prescindible en Anfield, como Salah, cuyo salida este verano ya se ha confirmado. Tras la brillante actuación de Olise en el clásico del Parc des Princes a mitad de semana, el exextremo del Liverpool Jermaine Pennant llegó a pedir que el club inglés fichara al francés «a cualquier precio, cualquier cantidad más Gakpo».

    Es cierto que el Bayern no vendería a Olise por menos de 150 millones de euros (130 millones de libras/175 millones de dólares), pero la salida de Gakpo, quien renovó en agosto, ya no parece descabellada.


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    «Le cuesta dominar el uno contra uno»

    La renovación de Gakpo por dos años y medio mostraba la alta consideración de Slot, pero el técnico admitió que el juego a menudo unidimensional del holandés ha sido un problema esta temporada.

    «En mi opinión, Cody tuvo dificultades para imponerse en los uno contra uno», declaró Slot a los periodistas tras el amargo empate 1-1 con el Sunderland en diciembre. «Para superar a un rival que se cierra atrás solo hay dos opciones: un golpe de genio individual o una jugada a balón parado. En la primera parte le faltó ese destello, ya que no dominó los duelos ni los centros».

    Por eso crecen las voces que piden a Slot dejar fuera a Gakpo y alinear a Rio Ngumoha. El joven, de solo 17 años, muestra un talento para superar a los defensas que su rival en la banda izquierda no tiene, lo que hace aún más evidente la ausencia de Díaz.

    El exjugador del Oporto era, de lejos, el más habilidoso del plantel: realizó 79 regates la temporada pasada, casi el doble que Gakpo (43), cuya tendencia a repetir siempre la misma jugada está desesperando a la afición.

    En este escenario, los últimos partidos de una temporada decepcionante son clave para Gakpo, empezando por la visita del domingo a Old Trafford. Ha mostrado sus cualidades con asistencias recientes a Salah ante Fulham y Everton, y cuenta con un buen historial frente al Manchester United: cuatro goles en seis partidos de la Premier League, uno en cada una de sus dos últimas salidas.

    Pero la afición quiere ver, más que goles, señales de evolución o al menos de potencial. Tras la exhibición colectiva de regates en París, muchos se preguntan si Gakpo es el extremo que el Liverpool necesita.

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