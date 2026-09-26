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Cody Gakpo, delantero del Liverpool, rompe su silencio sobre el frustrado traspaso multimillonario al Manchester City
La oportunidad perdida en el Etihad
En una conversación sincera sobre su futuro y la agitación del mercado de fichajes más reciente, Gakpo ha abordado por fin la especulación que estuvo a punto de llevarle de Anfield a la mitad azul de Mánchester. Según se informó, el versátil delantero fue objeto de un fuerte interés por parte del equipo de Enzo Maresca, con una oferta de varios millones de libras sobre la mesa que habría incrementado de forma significativa sus ganancias profesionales.
Al recordar el episodio en una reveladora entrevista con The Telegraph, Gakpo admitió que aquel periodo fue increíblemente agotador tanto para él como para su entorno más cercano. "No sé si quieres entrar en detalles sobre eso, pero no tiene sentido hablar de ello. Fue un verano difícil para mí, para mi familia y para todo lo relacionado con el fútbol y la vida. Así que sí, simplemente dejé que ocurriera, y terminó de la manera en que terminó", dijo Gakpo.
- AFP
Cómo afrontar las consecuencias económicas y personales
El colapso de un traspaso de tan alto perfil suele tener implicaciones más allá del terreno de juego y, para Gakpo, no cerrar un fichaje por el City también significó dejar de percibir una importante ganancia económica. Los informes sugieren que las condiciones personales ofrecidas por el Manchester City habrían supuesto una enorme subida salarial para el exjugador del PSV Eindhoven.
Gakpo subrayó que ahora está intentando dejar atrás la decepción del verano apoyándose en su entorno y recuperando la alegría por el juego. El delantero está decidido a no dejar que los «y si...» por el interés del City nublen sus futuras actuaciones. «Es una historia muy larga», explicó. «El verano fue muy duro, en todos los sentidos. Simplemente dejé que todo se asentara y vería cómo iba, y fue por este camino. Ahora es lo que es. Solo quiero disfrutar de mi vida con mi familia y mis amigos. Y de jugar al fútbol con mis compañeros aquí y en el club».
Respondiendo a las críticas de los aficionados del Liverpool
Aunque los rumores de traspaso dominaron su verano, Gakpo también tuvo que lidiar con un bajón de rendimiento durante la campaña anterior que provocó el escrutinio de la afición de Anfield. El delantero reconoció que jugar en un club de la dimensión del Liverpool conlleva naturalmente unas expectativas muy altas y que no fue inmune a la presión cuando los resultados no acompañaron al equipo.
En lugar de cargar contra sus detractores, el neerlandés optó por dar validez a las preocupaciones expresadas por los aficionados, señalando que los estándares en el Liverpool no son negociables. "Cuando juegas en un gran club como el Liverpool, tienes que rendir", afirmó Gakpo. "No quiero hablar de otros ni de otros jugadores, pero sé que yo mismo podría haberlo hecho mucho mejor que el año pasado. No sé si las críticas fueron injustas. Puede que lo fueran, pero en cierto modo las entiendo. En el Liverpool tienes que ganar, rendir y demostrar que eres uno de los mejores clubes del mundo. No lo hicimos el año pasado, incluyéndome a mí mismo. Así son las cosas".
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Pensando en el futuro con Andoni Iraola
Con su contrato de larga duración en Anfield vigente hasta 2030, Gakpo está ahora plenamente centrado en su desarrollo bajo el nuevo régimen táctico de Andoni Iraola. El delantero ha sido utilizado en la banda derecha tras los intentos fallidos del Liverpool de fichar a otros objetivos como Yankuba Minteh o Ismaila Sarr. Gakpo ha asumido el nuevo papel con madurez, reconociendo que necesitaba elevar su rendimiento después de una campaña que estuvo por debajo de las expectativas. El jugador sigue siendo su crítico más severo mientras busca ayudar al Liverpool a volver a la cima del fútbol europeo.
"Tenemos que hacer lo que podemos controlar lo mejor posible. Eso es lo único que puedo hacer y lo demás está fuera de nuestras manos. Si no tengo control sobre la situación, no me preocuparé. Simplemente hago mi trabajo", señaló.
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