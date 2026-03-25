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«Clínico y implacable»: el Arsenal se lleva los elogios de Renee Slegers tras imponerse al Chelsea en un «reñido» partido de la Liga de Campeones femenina
Los campeones defensores se muestran imparables
La entrenadora holandesa elogió a sus jugadoras después de que estas superaran una difícil salida de puerta y se hicieran con una ventaja clara en su partido de la competición europea. A pesar de que el Chelsea estrelló dos balones en los postes en los primeros compases del encuentro, los goles de Stina Blackstenius, Chloe Kelly y Alessia Russo permitieron a las campeonas defensoras tomar el control del partido, que acabaron ganando por 3-1.
- AFP
Slegers elogia la eficacia de los Gunners
En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Slegers afirmó: «El partido ha estado muy reñido hoy. Ambos equipos hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos sido precisas y contundentes a la hora de materializar nuestras oportunidades. Ha habido varios cambios de dinámica: ellas empezaron muy bien y nosotras nos mantuvimos en el partido. Ha sido un encuentro muy reñido por momentos, con muchos duelos, y con muy poco tiempo y espacio en las zonas centrales. Ha sido duro en algunos momentos».
La noche fue especialmente especial para Russo, cuyo gol en los últimos minutos proporcionó a las Gunners una ventaja crucial de dos goles de cara al partido en Stamford Bridge. El gol tuvo un peso histórico, ya que fue el octavo de Russo en la Liga de Campeones esta temporada, lo que supone un nuevo récord de goles marcados por una jugadora inglesa en una sola edición del torneo.
A pesar del reconocimiento personal, la delantera se negó a caer en la complacencia y afirmó: «Sabemos perfectamente que, con dos goles de ventaja, todo puede cambiar en un instante. No hay nada decidido. Tendremos que prepararnos muy bien y ver qué podemos mejorar de este partido. Ellas salieron muy bien al campo, y tendremos que contrarrestar eso».
Bompastor, furioso con el arbitraje
Mientras el Arsenal celebraba, la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, se mostró frustrada por lo que consideró una falta de calidad en el arbitraje. A las Blues les anularon un gol de Veerle Buurman, y la entrenadora del Chelsea sugirió que un pitido prematuro del árbitro impidió que el VAR interviniera correctamente en el proceso de toma de decisiones.
Dijo: «No fue lo suficientemente bueno. Cuando juegas los cuartos de final de la Liga de Campeones, necesitas contar con los mejores árbitros. Especialmente cuando tienes el VAR. Creo que es una locura que los goles que nos anularon fueran, en realidad, goles válidos. El árbitro pitó antes de que el VAR revisara la decisión. Cuando sabes que el VAR está ahí, hay que dar por válido el gol y, si no se da por válido porque hay una falta, simplemente lo anulas. Así que creo que no fue suficiente».
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¿Y ahora qué?
Al Arsenal no le queda mucho tiempo para dormirse en los laureles, ya que se avecina un partido crucial en la liga. Las Gunners recibirán este sábado al Tottenham Hotspur en un partido que tiene un peso significativo para sus aspiraciones al título de la WSL. Con una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones, el Arsenal es el equipo más en forma del país. Sin embargo, saben que el trabajo contra el Chelsea solo está a medias, ya que el partido de vuelta en Stamford Bridge está programado para el próximo miércoles, donde esperan una reacción feroz por parte del equipo de Bompastor.