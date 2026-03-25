«Clínico y implacable»: el Arsenal se lleva los elogios de Renee Slegers tras imponerse al Chelsea en un «reñido» partido de la Liga de Campeones femenina

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Slegers afirmó: «El partido ha estado muy reñido hoy. Ambos equipos hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos sido precisas y contundentes a la hora de materializar nuestras oportunidades. Ha habido varios cambios de dinámica: ellas empezaron muy bien y nosotras nos mantuvimos en el partido. Ha sido un encuentro muy reñido por momentos, con muchos duelos, y con muy poco tiempo y espacio en las zonas centrales. Ha sido duro en algunos momentos».

La noche fue especialmente especial para Russo, cuyo gol en los últimos minutos proporcionó a las Gunners una ventaja crucial de dos goles de cara al partido en Stamford Bridge. El gol tuvo un peso histórico, ya que fue el octavo de Russo en la Liga de Campeones esta temporada, lo que supone un nuevo récord de goles marcados por una jugadora inglesa en una sola edición del torneo.

A pesar del reconocimiento personal, la delantera se negó a caer en la complacencia y afirmó: «Sabemos perfectamente que, con dos goles de ventaja, todo puede cambiar en un instante. No hay nada decidido. Tendremos que prepararnos muy bien y ver qué podemos mejorar de este partido. Ellas salieron muy bien al campo, y tendremos que contrarrestar eso».