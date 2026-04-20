Claudio Ranieri revela la “increíble” razón de su despido del Leicester City, solo nueve meses después de ganar la Premier League contra todo pronóstico

Muchos aficionados del Leicester creían que despedir a Ranieri tan pronto era injusto tras todo lo que había hecho por el club. Ahora él ha revelado que tras la decisión había más que simples resultados. En declaraciones a Four Four Two, el exentrenador del Chelsea y la Roma dijo: «Sinceramente, me dolió. Nueve meses antes habíamos ganado juntos la Premier League, ¿y ahora me despedían? ¿Por qué? Más tarde, el hijo del presidente me dijo que el problema era que no me llevaba bien con algunos miembros ingleses del cuerpo técnico. Increíble.

«Ya la temporada anterior, cuando liderábamos la liga, un miembro del cuerpo técnico hablaba mal de mí ante los jugadores. Lo cité en mi despacho y no supo explicar por qué. Estaba centrado en el título, así que le dije al director general que lo despediríamos al final de la temporada. Ganamos el título y, entre tanta celebración, dejé el asunto. Fue un error: la siguiente temporada él siguió hablando mal de mí a los jugadores».