Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que tendrá lugar del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México, y además de estos dos partidos hay otros seis encuentros programados: Turquía ganó 1-0 y se clasificó para la final de la repesca, en la que se enfrentará a Eslovaquia o Kosovo. Rumanía queda eliminada, decisivo un gol de Kadioglu; también saltaron al campo Calhanoglu y Yildiz, que rozó el gol al estrellar un balón en el larguero en la segunda parte. Los demás partidos se disputarán todos a las 20:45: República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia, Polonia-Albania, Eslovaquia-Kosovo y Ucrania-Suecia.



