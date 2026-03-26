Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México. Si el equipo de Gattuso supera el obstáculo de Irlanda del Norte en el partido de Bérgamo, el próximo martes, 31 de marzo, se enfrentará al ganador del partido de esta noche a las 20:45 entre Gales y Bosnia. El partido de Cardiff, por tanto, también afectará indirectamente a los Azzurri, que ahora, sin embargo, deberán concentrarse en el primer obstáculo que deben superar.