59' - Gales está a punto de marcar el segundo con un disparo de James que se estrella en el larguero tras un desvío de un rival.

51' - GALES SE ADELANTA: Tahirovic lanza involuntariamente a Daniel James, que remata de volea desde lejos, sorprendiendo al portero rival, que resbala y no puede hacer nada.

45' - DESCANSO: la única ocasión de la primera parte fue ese disparo al poste de Wilson en el minuto 22.

22' - Gales a punto de adelantarse: un disparo con efecto de Wilson con la izquierda golpea el poste.

20' - Partido sin grandes emociones, los locales mantienen la posesión del balón pero no logran romper la defensa rival.