Dinamarca-Macedonia 4-0

GOLES: 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.

DANEMARCA(4-3-3): Hermansen; Bah (sustituido en el 81' por Hogsberg), Norgaard (sustituido en el 87' por Provsgaard), Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (sustituido en el 73' por Eriksen), Hojlund (sustituido en el 81' por Hog), Damsgaard (sustituido en el 86' por Nartey). Entrenador: Riemer.

MACEDONIA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (sustituido en el 64' por Miovski), Elmas, Atanasov (sustituido en el 64' por Doriev), Bardhi, Herrera; Qamili (sustituido en el 64' por Alimi), Rastoder (sustituido en el 77' por Musovski). Entrenador: Milevski.