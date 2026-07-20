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Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Rodri supera a Messi y Mbappé y es el mejor jugador tras la victoria de España

World Cup
Rodri
L. Messi
K. Mbappe
España
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Marruecos
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

El Mundial 2026 ha terminado con España como campeona. En Norteamérica, estrellas como Messi, Mbappé y Bellingham brillaron, pero Rodri fue el mejor jugador.

El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce el impacto global de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han ganado centrocampistas e incluso un portero. Entre los anteriores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, y entre los actuales destacan Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), buscaba un tercer título. Pero Mbappé, subcampeón en 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane también aspiraban al premio.

Al final, el premio quedó en España: Rodri encabezó la lista. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 detalla a los candidatos.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un rendimiento espectacular. Su momento clave llegó en la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil en octavos de final. El potente delantero cabeceó el primer gol en los últimos minutos de la segunda parte y, poco después, marcó el segundo desde fuera del área, neutralizando el penalti final de Neymar.

    De hecho, Haaland fue decisivo desde el principio: marcó a los 30 minutos del debut ante Irak y repitió justo antes del descanso para superar a Oriente Medio.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó dos veces en el 3-2 sobre Senegal. Repitió con el tanto de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en dieciseisavos, y aunque cayeron ante Inglaterra en cuartos, su actuación lo colocó entre los candidatos al Balón de Oro.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    9Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo alemán llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise brilla por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a Mejor Jugador del Partido de la FIFA en la victoria por 3-1.

    Con cinco asistencias, lidera el torneo tras servir dos a Mbappé y una a Dembélé y Barcola. España lo neutralizó y frenó su gran campaña.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Enzo Fernández | Argentina

    La capacidad de Enzo Fernández para mantener el ritmo fue clave para la Albiceleste. Salvo en el último partido de grupo, el centrocampista del Chelsea fue titular con Lionel Scaloni y marcó goles decisivos en los minutos finales. Marcó el gol de la victoria en el último suspiro contra Egipto en octavos y batió a Jordan Pickford para empatar la semifinal ante Inglaterra, allanando el camino para que Lionel Messi y compañía completaran la remontada.

    Sin embargo, en la final contra España vio dos amarillas y fue expulsado, por lo que tuvo que ver desde la grada cómo La Roja levantaba el título.

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  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, ha sembrado el pánico en las defensas de Norteamérica.

    A menudo se le criticó por no brillar en los grandes partidos con Inglaterra, pero en este Mundial ha callado a sus detractores. Marcó un doblete clave en el 4-2 sobre Croacia y sentenció el triunfo ante Panamá, antes de salvar a los Tres Leones de la eliminación en octavos frente a la República Democrática del Congo con dos goles en los últimos 15 minutos.

    En octavos, Inglaterra sufrió el altitud y el ruidoso Azteca ante México, pero Kane respondió: asistió a Bellingham en su doblete y marcó de penalti el 3-1. Sin embargo, no pudo evitar la eliminación contra Argentina.


  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | España

    Es justo decir que Yamal no cumplió las expectativas en el Mundial 2026, pero eran irrealistas. La joven promesa del Barcelona, que acababa de cumplir 19 años, llegó al torneo aún recuperándose de una lesión que había acortado su temporada con el club.

    Ya es un talismán para club y selección, lo que demuestra su precocidad. Con tres Ligas, una Eurocopa y un segundo puesto en el Balón de Oro, es quizá el mejor adolescente de la historia del fútbol. Este verano buscó su ritmo, pero España siguió confiando en su magia.

    Deslumbró en la segunda jornada, cuando España goleó 4-0 a Arabia Saudí: marcó el primer gol y dejó a los defensas enredados cada vez que tocó el balón. No volvió a anotar en los cuatro partidos siguientes, pero su influencia en el último tercio no decayó; fue clave en la victoria de cuartos contra Bélgica, con 80 toques, cuatro regates completados, seis disparos y nueve duelos ganados. En la final ante Argentina, ignoró las entradas duras y contribuyó a la victoria de La Roja.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    5Mikel Oyarzabal | España

    Mikel Oyarzabal se convirtió en un héroe inesperado para España en el Mundial 2026, liderando la carrera del equipo hacia la gloria con cuatro goles en sus primeras seis apariciones. El astro de la Real Sociedad destaca por su excelente sentido de la oportunidad al internarse en el área, y su puntería fue decisiva en la ronda de 32, donde marcó dos goles en la victoria 3-0 contra Austria.

    Su rendimiento no sorprendió a los seguidores españoles, pues ya había marcado seis goles en la fase de clasificación y quince en 34 partidos con la Real Sociedad la temporada pasada, lo que despertó el interés del Barcelona.

    No marcó en los duelos de eliminatoria ante Portugal ni Bélgica, pero siguió siendo una amenaza constante y anotó un penalti en la semifinal 2-0 contra Francia, confirmando su condición de segundo hombre más peligroso de Luis de la Fuente tras Yamal.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, silenció a sus críticos este verano. Ya lo hizo en la Euro 2024 con su famoso «¿quién más?», y ahora ha vuelto a demostrar que es hombre de grandes ocasiones.

    Volvió a poner a los Tres Leones por delante en su debut mundialista contra Croacia y luego rompió el empate ante Panamá en Nueva Jersey para asegurar el primer lugar del Grupo L. Su influencia fue clave contra México en octavos: marcó dos goles consecutivos que encaminaron la victoria por 3-2.

    Volvió a marcar dos goles en la ajustada victoria 2-1 ante Noruega en cuartos, actuación que llevó a Gary Lineker a sugerir que el mediocampista de 23 años podría convertirse en el mejor jugador de la historia de Inglaterra. Poco pudo hacer en la segunda parte de la semifinal contra Argentina, donde su equipo cayó 2-1 ante la Albiceleste.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario. En su primer partido, en Estados Unidos, marcó dos goles que ayudaron a Francia a ganar 3-1 y superó a Pelé. Luego anotó otro doblete ante Irak y dio dos asistencias contra Noruega, resultados que llevaron a Les Bleus a liderar el grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras ver anulado un gol, abrió y cerró el marcador. En octavos contra Paraguay transformó un penalti decisivo. En cuartos batió a Marruecos con un disparo magistral y puso a Francia 2-0 arriba. Francia cayó en semis: España lo neutralizó y ganó 2-0.

    Un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto le bastó para superar a Messi en la carrera por la Bota de Oro de 2026 y en la lista histórica de goleadores del Mundial, con 22 tantos en total.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentina

    Absolutamente fenomenal. La sensación argentina, que superó a Mbappé en la lucha por el premio hace cuatro años y cumplió 49 durante el torneo, fue el alma de la marcha de su selección hacia su segunda final consecutiva. Comenzó el torneo con un hat-trick contra Argelia, en el que Argentina ganó 3-0 en su primer partido.

    Ese triplete le igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord al anotar un doblete ante Austria. Después ingresó desde el banco para marcar de falta a Jordania y convertirse en el primer jugador en anotar en siete partidos consecutivos del Mundial.

    Tras la agónica prórroga 3-2 ante Cabo Verde —con nuevo tanto de Messi—, falló un penalti ante Egipto en octavos. Los africanos se adelantaron 2-0, pero él empató y Argentina marcó el 3-2 final en el descuento.

    También asistió el primer gol ante Suiza y luego orquestó la remontada contra Inglaterra, sirviendo los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales. El ocho veces ganador del Balón de Oro se quedó mudo ante España en la final y, tras quedarse sin la gloria definitiva, se pregunta si sus 207 partidos con la Albiceleste han sido los últimos.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    1Rodri | España

    Rodri sorprendió al ganar el Balón de Oro, superando a Messi y Mbappé. El centrocampista del Manchester City ya había brillado con España en la Euro 2024 y sumado títulos en la Premier, la Champions y copas nacionales.

    En 2024 obtuvo el Balón de Oro tras llevar a España a ganar la Eurocopa. Con el City ha conquistado la Premier, la Champions y la copa local.

    Este jugador de 30 años es clave para España y el City, y lo ha vuelto a demostrar en el escenario más importante. Su capacidad para cortar el juego y hacer avanzar a La Roja fue fundamental en su trayectoria casi impecable hasta la final del Mundial 2026, en la que solo encajaron un gol.

    Además, ya recuperado de una grave lesión de ligamento cruzado anterior, vuelve a ocupar su sitio entre la élite.