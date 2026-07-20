Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Rodri supera a Messi y Mbappé y es el mejor jugador tras la victoria de España

El prestigioso Balón de Oro premia la excelencia más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, reconoce el impacto global de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han ganado centrocampistas e incluso un portero. Entre los anteriores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, y entre los actuales destacan Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), buscaba un tercer título. Pero Mbappé, subcampeón en 2022; Ousmane Dembélé, Balón de Oro; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés Harry Kane también aspiraban al premio.

Al final, el premio quedó en España: Rodri encabezó la lista. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 detalla a los candidatos.