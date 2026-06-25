Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera por delante de Kylian Mbappé y Michael Olise tras los espectaculares comienzos de Argentina y Francia

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, premia la excelencia y la influencia de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), busca un tercer título. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane aspiran al premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha pueden llevar a Brasil a su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, puede surgir un candidato sorpresa, pues el talento está repartido.

Aquí está la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026, con los principales candidatos mientras se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.