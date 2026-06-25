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Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera por delante de Kylian Mbappé y Michael Olise tras los espectaculares comienzos de Argentina y Francia

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos ya se postulan como el mejor jugador del torneo. Lionel Messi lidera con cinco goles, pero Kylian Mbappé y Michael Olise le pisan los talones.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los medios, premia la excelencia y la influencia de los jugadores en el torneo.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores destacan Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), busca un tercer título. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane aspiran al premio.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere ampliar su palmarés guiando a Portugal, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha pueden llevar a Brasil a su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, puede surgir un candidato sorpresa, pues el talento está repartido.

Aquí está la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026, con los principales candidatos mientras se disputa la tercera y última jornada de la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Países Bajos

    Cody Gakpo, pese a una temporada complicada con el Liverpool, ha sido la pieza más fiable del ataque de Ronald Koeman. En el Mundial fue muy activo en el empate ante Japón y luego lideró la goleada contra Suecia: asistió a Brobbey a los 5 minutos y marcó dos tantos en los primeros diez de la segunda parte.

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | España

    A pesar de sus esfuerzos, Mikel Oyarzabal no pudo superar a Vozinha ni evitar que España empezara el Mundial con un resultado inesperado ante Cabo Verde. Aun así, sus cinco remates —cuatro de cabeza— dentro del área mostraron su implicación. Contra Arabia Saudí fue más certero: primero envió un disparo raso que cruzó el área y asistió a Lamine Yamal para el primer gol de La Roja. Luego aprovechó un error defensivo para ampliar la ventaja y, tres minutos después, marcó el tercero.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suecia

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres demostraron ser una pareja ofensiva letal. Isak abrió el marcador a los 30 minutos ante Túnez y luego dio dos asistencias en la victoria 5-1. Aunque Suecia cayó 5-1 ante Países Bajos, un pase medido de Isak permitió a Anthony Elanga anotar el gol del honor.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero respondió con un doblete ante Croacia en el debut. Fue un peligro constante y generó varias ocasiones, lo que subrayó su valor para el equipo de Thomas Tuchel. Aun así, volvió a ser cuestionado tras el 0-0 contra Ghana, cuando envió un remate claro por encima del larguero en los minutos finales.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Alemania

    Tras salir desde el banquillo para dar dos asistencias y marcar un gol en poco más de 20 minutos contra Curazao, Deniz Undav tuvo un impacto aún mayor en la victoria por 2-1 contra Costa de Marfil, que aseguró a Alemania el primer puesto del grupo. Ocho minutos después de su entrada en el campo, empató el partido para Alemania antes de aparecer para marcar el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brasil

    Con Neymar de regreso y Raphinha lesionado, Brasil necesita que Vinicius Junior asuma el liderazgo para acabar con 24 años sin Mundial. El delantero del Real Madrid fue el mejor en los tres partidos de la fase de grupos y marcó goles clave ante Marruecos, Haití y Escocia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un doblete: abrió el marcador a los 30 minutos ante Irak y, tras el empate, devolvió la ventaja a Noruega justo antes del descanso.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. También marcó dos veces ante Senegal (3-2), preparando un duelo con Kylian Mbappé y Francia por el primer puesto del grupo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los hinchas. Su velocidad, control y definición le permitieron anotar 20 goles y dar 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo parecido: mientras Mbappé acapara los aplausos por sus goles, Olise recibe elogios por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el primer partido, y su excelente manejo del balón le valió el premio a Jugador del Partido de la FIFA en la victoria por 3-1. En el siguiente encuentro, le cedió el balón a Mbappé para abrir el marcador ante Irak y asistió a Ousmane Dembélé en el tercer tanto de Les Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, el francés quiere ser el mejor de la historia en este escenario: superó a Pelé en su primer partido en Estados Unidos con dos goles que ayudaron a la victoria por 3-1.

    Contra Senegal mostró su conexión con Olise, y repitió fórmula al abrir el marcador en el 3-0 ante Irak.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos es una prueba de su longevidad.

    Hace cuatro años superó a Mbappé en la lucha por el premio y abrió la edición 2026 con un hat-trick ante Argelia, en el 3-0 inicial de Argentina.

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del Mundial, con 16 tantos, y luego batió el récord con un doblete ante Austria en la segunda jornada.