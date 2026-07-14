Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran, con Jude Bellingham y Harry Kane aún en la lucha

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los representantes de los medios, premia la excelencia global y la influencia de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), busca el tricampeonato. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también aspiran al premio.

Con las semifinales en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue a los principales candidatos.