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Clasificación para el Balón de Oro del Mundial 2026: Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran, con Jude Bellingham y Harry Kane aún en la lucha

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 entra en su fase final con cuatro selecciones en lucha por el título. Aunque el objetivo es colectivo, Lionel Messi y Kylian Mbappé destacan como candidatos a mejor jugador, aunque la competencia se intensifica en las semifinales.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de los representantes de los medios, premia la excelencia global y la influencia de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han recibido centrocampistas e incluso un portero. Entre los ganadores figuran Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán, además de las actuales estrellas Lionel Messi y Luka Modrić.

Messi, único bicampeón (2014 y 2022), busca el tricampeonato. Pero Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Harry Kane también aspiran al premio.

Con las semifinales en marcha, la lucha se intensifica. A continuación, la clasificación de GOAL al Balón de Oro del Mundial 2026 sigue a los principales candidatos.

  • Lamine YamalGetty Images

    10Lamine Yamal | España

    Es justo decir que Yamal no ha estado a la altura de las expectativas en este Mundial. Pero eso se debe únicamente a que eran totalmente irrealistas. La joven promesa del Barcelona acaba de cumplir 19 años esta semana y llegó al torneo aún recuperándose de una lesión que truncó su temporada con el club.

    Que ya se le vea como un referente para club y selección demuestra lo mucho que ha conseguido con tan solo 19 años. Con tres Ligas, un título europeo y un segundo puesto en el Balón de Oro, es quizá el mejor adolescente de la historia. Este verano ha ido recuperando ritmo y España ha seguido confiando en su magia.

    Deslumbró en la segunda jornada, cuando España goleó 4-0 a Arabia Saudí: marcó el primer gol y dejó atónitos a los defensas cada vez que tocó el balón. No volvió a anotar en los cuatro partidos siguientes, pero su influencia en el último tercio no disminuyó. Fue clave en la victoria de cuartos contra Bélgica, con 80 toques, cuatro regates completados, seis disparos y nueve duelos ganados.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    9Ismael Saibari | Marruecos

    El Bayern de Múnich fichó a Ismael Saibari por 50 millones de euros al PSV antes del Mundial. El internacional marroquí elevó su valor con su brillante actuación en cada partido.

    Fue él quien batió a Alisson para abrir el marcador ante Brasil, quien derribó a Escocia a los dos minutos para asegurar el pase de Marruecos, quien empató ante Haití y quien transformó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos cuando toda esperanza parecía perdida.

    No evitó la eliminación ante Francia en cuartos, pero dejó huella con su talento y potencia.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    8Mikel Oyarzabal | España

    Mikel Oyarzabal se ha convertido en el héroe inesperado de España en el Mundial 2026, con cuatro goles en seis partidos. El jugador de la Real Sociedad destaca por sus oportunas entradas al área y su precisión, clave en la ronda de 32 al anotar dos veces en la victoria 3-0 sobre Austria.

    Su rendimiento no sorprende a los seguidores españoles: marcó seis goles en la fase de clasificación y 15 en 34 partidos con la Real la temporada pasada, lo que despertó el interés del Barcelona.

    No marcó en los triunfos ante Portugal y Bélgica, pero siguió siendo una amenaza constante y se convirtió en el arma más peligrosa de Luis de la Fuente tras Yamal.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Francia

    Las hazañas de Ousmane Dembélé en las dos últimas Ligas de Campeones con el PSG le han dado el Balón de Oro. También ayudó a Francia a ganar el Mundial 2018. Pero es en 2026 cuando realmente brilla en el gran escenario internacional.

    Aunque nunca antes había marcado en el torneo más importante de la FIFA, el versátil delantero del PSG estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 3-0 sobre Irak. Luego se llevó el balón del partido ante Noruega tras un hat-trick en la primera parte que llevó a Les Bleus a dieciseisavos, donde asistió a Mbappé para su primer gol contra Suecia.

    Ante Paraguay volvió a crear peligro y, en cuartos, cerró el 2-0 a Marruecos con un soberbio tanto: arrancó desde el círculo central y definió con precisión al segundo palo.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con un impacto asombroso. Su momento clave llegó en la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil en octavos de final. El potente delantero marcó de cabeza al final del segundo tiempo y, poco después, creó una ocasión de la nada y batió al ángulo inferior, eclipsando el penalti de Neymar en el último suspiro.

    Ya en el debut ante Irak, abrió el marcador a los 30 minutos y repitió justo antes del descanso para dar la ventaja definitiva.

    Noruega ganó 4-1 y Haaland fue nombrado mejor del partido. Luego anotó dos veces en el 3-2 sobre Senegal. Repitió la dosis ante Costa de Marfil: 2-1 y pase a dieciseisavos. Cayeron ante Inglaterra en cuartos, pero su actuación lo colocó entre los candidatos al Balón de Oro.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    5Michael Olise | Francia

    Kane marcó muchos goles en la gran temporada del Bayern, pero Michael Olise conquistó a los aficionados. Su velocidad, control y definición le permitieron anotar 20 tantos y dar 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el Bayern llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo similar: mientras Mbappé acapara los elogios por sus goles, Olise brilla por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador ante Senegal en el debut, y su manejo del balón le valió el premio a «Jugador del Partido» de la FIFA en la victoria por 3-1.

    Con cinco asistencias, lidera el torneo tras servir dos a Mbappé y una a Dembélé y Barcola.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, ha sembrado el pánico en las defensas de Norteamérica.

    A menudo se le criticó por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero en este Mundial ha callado críticas. Su doblete ante Croacia fue clave en el 4-2 y sentenció el triunfo sobre Panamá, antes de salvar a los Tres Leones de la eliminación en octavos frente a la República Democrática del Congo con un fantástico doblete en los últimos 15 minutos.

    En octavos, ante México en el Azteca, Inglaterra sufrió altitud y ruido, pero Kane respondió: asistió a Jude Bellingham en su doblete y luego marcó de penalti el 3-1.


  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | Inglaterra

    Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, calló a los críticos este verano. Tras su famoso «¿quién más?» en la Euro 2024, volvió a ser decisivo para Inglaterra.

    En el debut mundialista ante Croacia puso a los Tres Leones por delante y luego rompió el empate contra Panamá para asegurar el primer lugar del Grupo L. Su impacto fue clave en octavos contra México: marcó dos goles consecutivos que encaminaron la victoria 3-2.

    Luego superó esa marca con otro doblete en la ajustada victoria 2-1 ante Noruega en cuartos, lo que llevó a Gary Lineker a asegurar que este jugador de 23 años podría ser el mejor futbolista de la historia de Inglaterra.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, tras cumplir 39 años durante el torneo, el hecho de que vuelva a liderar la carrera por el premio es una prueba de su longevidad.

    En 2026 abrió con un hat-trick ante Argelia (3-0).

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord al anotar un doblete ante Austria en la segunda jornada. El mejor jugador sudamericano de la historia ingresó desde el banquillo para marcar de falta directa contra Jordania y convertirse en el primero en anotar en siete partidos consecutivos del Mundial.

    Tras la agónica prórroga ante Cabo Verde (3-2), en la que volvió a anotar, falló un penalti ante Egipto en octavos. Los africanos se adelantaron 2-0, pero él empató y Argentina marcó el 3-2 final en el descuento.

  • Mbappe Torgetty

    1Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y otra de plata, e igualaba el récord de Pelé (12 goles en 14 partidos) antes del torneo.

    Sin embargo, el francés quiere ser el mejor de la historia en este escenario. En su primer partido, en Estados Unidos, marcó dos goles y superó a Pelé, llevando a Les Bleus a un 3-1. Luego anotó otro doblete ante Irak y dio dos asistencias contra Noruega, resultados que colocaron a Francia primera de grupo.

    En dieciseisavos ante Suecia, tras un gol anulado, marcó el 1-0 y el 3-1. En octavos contra Paraguay transformó un penalti decisivo. En cuartos batió a Marruecos con un magnífico disparo que puso a Francia 2-0 arriba.