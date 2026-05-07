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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación para el Balón de Oro 2026: los goles de Harry Kane lo mantienen en lo más alto, pero su eliminación de la Liga de Campeones abre la puerta a Ousmane Dembélé, Declan Rice y otros

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Liga de Campeones
World Cup
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Cada temporada, más jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, que superó lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador podría definirse en verano, en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es una maratón, no un sprint. Cabe recordar que Dembélé no apareció como favorito hasta mediados de la temporada 2024-25. Ahora, con Europa en la recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables...

Última actualización: 30 de abril de 2026. Sale de la lista: Rayan Cherki.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    20Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 21 goles, 10 asistencias.

    Ha sido una temporada de altibajos para Julián Álvarez. Comenzó de forma fulgurante con el Atlético de Madrid, incluido un doblete que ayudó a derrotar al Real Madrid en el derbi de septiembre. Desde entonces solo ha marcado dos goles en La Liga, lo que parecía alejarle del Balón de Oro.

    Todo cambió en los octavos de la Champions: marcó seis goles en ocho partidos y el Atlético llegó a semifinales, con un tiro libre ante el Barcelona que recordó su talento. Quedarse fuera de la final y perder la final de la Copa del Rey han sido golpes duros a sus aspiraciones, pese a que volverá a liderar la delantera de Argentina en el Mundial este verano.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles y once asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    A pesar de sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona rinde solo cuando él está en el campo, pero las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha jugado, pocos han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick encamina el título liguero, aunque su aventura en la Champions terminó en cuartos ante el Atlético. Pedri seguirá siendo clave para España en su búsqueda del Mundial, pero sus opciones de Balón de Oro son ya casi nulas.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Temporada 2025-26: 24 goles y 7 asistencias. Campeón de la Serie A.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter encamina otra gran temporada: ya ganó la Serie A y espera la final de la Coppa Italia. Como en años anteriores, Lautaro Martínez fue clave en ese éxito.

    Con amplia ventaja como máximo goleador de la Serie A, Lautaro volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras brillar en la Copa América 2024, quizá sea su momento de brillar en la escena mundial.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    17Bukayo Saka (Arsenal) 🆕

    En la temporada 2025-26: 13 goles y nueve asistencias.

    Por su estado de forma y físico, no ha sido su mejor curso, pero aún puede cerrarlo en grande: al Arsenal le restan cuatro partidos para lograr el doblete de Premier y Champions.

    Su vuelta animó al Arsenal, que firmó su mejor partido en semanas ante el Fulham y recuperó el liderato. Luego marcó el gol que clasificó a los londinenses para la final de la Champions del 30 de mayo en Budapest. Y, como será titular con los Tres Leones en el Mundial, su candidatura al Balón de Oro puede estar solo empezando.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 22 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año desastroso con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Sin embargo, como dice el refrán, la forma es pasajera, pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su repunte quizá no baste para dar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar de cara al Mundial. De momento, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Raphinha (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 8 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño ansiaba recuperar terreno tras superar una molestia en el isquiotibial que frenó su arranque de temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção, bajo la batuta de Carlo Ancelotti, ha mostrado claras mejoras.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    Temporada 2025-26: 11 goles y 23 asistencias.

    A punto de batir el récord de asistencias en una temporada de la Premier, lo que aumenta las peticiones para que sea nombrado Jugador del Año, Bruno Fernandes vuelve a ser el motor del Manchester United. Si mantiene este nivel hasta el final y brilla en el Mundial con Portugal, merecerá la nominación al Balón de Oro.

    Sin embargo, ganar el Balón de Oro sería otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio. Por muy bueno que haya estado, aún no ha alcanzado ese nivel.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    Temporada 2025-26: 32 goles y 6 asistencias.

    Solo Sir Stanley Matthews lo logró con 40 o más. Que Cristiano se sume a ese club parece descabellado para los que ven solo Europa. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue marcando goles en Arabia Saudí y podría lograr este curso su primer título en Oriente Medio: tras un bache a mitad de temporada, el Al-Nassr lidera de nuevo la Pro League y ha alcanzado la final de la AFC Champions League Two (equivalente asiático de la Europa League).

    Con casi un gol por partido esta temporada y la exención de la FIFA para jugar el Mundial, liderará de nuevo a Portugal, que llega con confianza tras ganar la Liga de Naciones. Si triunfa con club y selección, nadie podrá negarle otro Balón de Oro.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 32 goles y dio 20 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Imposible? Se creía que sus días de optar al Balón de Oro habían terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas al Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en solo seis partidos de playoff, y ese éxito podría sumarse si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en 2026. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte de los elogios.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 27 partidos sin encajar.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su defensa física vuelve a estar de moda.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Si mantiene su aportación de goles clave en la recta final y en la final de la Champions, y sigue dejando la portería a cero, una buena actuación con la Seleção en el Mundial podría llevarle a la lista de candidatos al Balón de Oro.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio 23 asistencias, y ganó la Bundesliga y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa si Luis Díaz no se hubiera marchado el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el triunfo de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de nuevos retos llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces no ha mirado atrás: se entendió a la perfección con Harry Kane y el resto del plantel. Sus tantos en la Bundesliga han sido espectaculares y sus actuaciones en la Liga de Campeones, donde el Bayern volvió a quedarse a las puertas del título, ya atrajeron la atención de los votantes del Balón de Oro. Este verano debutará en el Mundial con una Colombia que parte como outsider, lo que completa su candidatura a la gran sorpresa del premio.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión al Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha ascendido hasta el podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Ha mantenido ese nivel gran parte del curso y ha aumentado su cuenta de goles y asistencias mientras el equipo de Luis Enrique volvía a llevar al PSG a la final de la Liga de Campeones.

    Este verano se sumará a la selección de Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones 2025 llega con confianza al Mundial. Si triunfan, él será clave en el centro del campo.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 49 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland activó su “modo Terminator” al inicio de la actual campaña y se convirtió en el ariete solitario del Manchester City para recuperar la lucha por los grandes títulos. Una sequía a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y la temporada del City tras la eliminación en la Champions, pero luego ganaron la Carabao Cup, recortaron puntos al líder Arsenal y alcanzaron la final de la FA Cup.

    Además, la primera clasificación de Noruega al Mundial desde 1998 le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo. Aunque los escandinavos parten como outsiders, Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 21 goles, 10 asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría sobre casi todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de esta ronda, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otra final.

    No obstante, su nivel bajó en la temporada regular y la ausencia de Georgia en el Mundial puede perjudicar su candidatura al Balón de Oro. Aun así, “Kvaradona” sigue en la lucha por el podio y ya hizo todo lo posible para alcanzarlo.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    Temporada 2025-26: 47 goles y 9 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, Mbappé sigue esperando su momento para subir a lo más alto del podio en su ciudad natal, París.

    Durante gran parte de la temporada lo tuvo todo a favor: lideró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla lo frenó y mermó las opciones de título del equipo. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en la carrera por el Balón de Oro, aunque la temporada de su club termine en decepción.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 22 goles y 32 asistencias. Ganó la Bundesliga y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva casi dos años brillando con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear ocasiones, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente en los cuartos contra el Real Madrid, donde mantuvo en vilo al Bernabéu y sentenció la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, y podría brillar en el próximo Mundial con una de las favoritas.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias.

    Declan Rice se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada y no ha dejado de mejorar desde entonces. Hoy es clave en el Arsenal, que aspira al título de la Premier League y a su primer triunfo en la Liga de Campeones, objetivos que parecen alcanzables tras una semana histórica en el norte de Londres.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también para la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    3Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 11 asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada, lo que complicó su defensa del Balón de Oro. Sin embargo, tras recuperarse, ha vuelto a su mejor nivel con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en los octavos de la Champions.

    El equipo de Luis Enrique está a una victoria de revalidar la Liga de Campeones, y Dembélé, en plena forma, puede ser clave para una Francia que prepara el Mundial. Aunque no ha mantenido el nivel de la campaña 2024-25, aún opta al premio a mediados de julio.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 25 goles, 20 asistencias y triunfo en la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la última Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más partidos clave, y otros temen que la carga de minutos tan joven aumente sus lesiones y acorte su carrera. De momento, se espera que esté con España en el Mundial; si allí vuelve a brillar, el Balón de Oro podría ser suyo.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 59 goles y 7 asistencias. Campeón de la Bundesliga y la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quien no valore del todo a Harry Kane, pero tras quitarse de encima el peso de los títulos que le echaban en cara, el delantero del Bayern parece un hombre con una misión, decidido a demostrar que también merece premios individuales mientras sigue marcando a un ritmo extraordinario.

    Además de anotar en cantidad, ha exhibido un juego completo y devastador para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene esta forma, podrían llegarle más títulos antes de que termine el verano. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas antes del Mundial, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonizante espera de seis décadas por un título internacional.