Clasificación oficial del Balón de Oro Femenino 2025: Aitana Bonmati se impone a Mariona Caldentey y Alessia Russo y se lleva el Balón de Oro tras el triplete del Barcelona y su brillante actuación en la Eurocopa 2025

Es increíble pensar que la participación de Bonmati en ese torneo estuvo realmente en duda, después de que cayera enferma de meningitis viral justo cuando España se disponía a volar a Suiza. Que se recuperara y no solo jugara, sino que lo hiciera a un nivel tan increíble, es asombroso. Su temporada 2024-25 no terminaría de forma perfecta, ya que las derrotas en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal y en la final de la Eurocopa 2025 ante Inglaterra le privaron de dos de los títulos que le hubiera encantado conquistar. Su consuelo, sin embargo, es un tercer Balón de Oro consecutivo. Se une a Lionel Messi y Michel Platini como las únicas jugadoras de la historia en ganar el Balón de Oro tres años seguidos.

Dos integrantes del equipo del Arsenal que derrotó al Barcelona en aquella final de la Liga de Campeones acompañaron a Bonmati en el podio. En segundo lugar quedó Mariona Caldentey, el icono del Barça durante muchos años que se trasladó al norte de Londres el año pasado y ayudó a llevar a las Gunners a un triunfo europeo sin precedentes en su primera temporada. Alessia Russo completó el podio, tras proclamarse campeona de Europa no solo con su club este año, sino también con su selección, gracias a su gol con Inglaterra en la Eurocopa 2025, que ayudó a las Lionesses a meterse de nuevo en el partido contra España antes de que estas acabaran rompiendo los corazones de Bonmati y Caldentey en la tanda de penaltis.

Ese trío ocupó los primeros puestos de la clasificación de 2025, pero ¿cómo quedó el resto de la lista de 30 jugadoras una vez contados todos los votos? Echa un vistazo a la clasificación oficial a continuación: