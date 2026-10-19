La FIFA ha actualizado el ranking femenino. Hay pocos cambios en el top 10: los amistosos de estos meses no han alterado demasiado la clasificación de junio. España lidera la tabla con 2.121,50 puntos, seguida de Estados Unidos con 2.042,38 (ambas selecciones se enfrentaron la semana pasada en un partido que terminó 2-2: Estados Unidos remontó una desventaja de dos goles, anotados por Putellas y Salma Paralluelo, gracias a los tantos de Sanchez y Swanson). Alemania ocupa el tercer puesto (2.034,62 puntos), por delante de Inglaterra (cuarta con 2.025,47) y Japón (quinto con 1.994,43).
Clasificación FIFA: España por delante de Estados Unidos, Italia cae al 14.º puesto
ITALIA CAE AL 14.º PUESTO
Completan el top diez Francia, sexta, Brasil, Suecia, Canadá y Dinamarca, que sube dos puestos y supera a Países Bajos y Corea del Norte, undécima y duodécima, respectivamente. Por delante de Italia, que cae un puesto hasta el decimocuarto, está Noruega (decimotercera). Por detrás de Italia sigue Australia en el decimoquinto puesto, seguida de Islandia y Corea del Sur, que suben posiciones, mientras que China pierde dos puestos y ahora es decimoctava.
FINLANDIA FUERA DEL TOP 20
Colombia, por su parte, ocupa el 19.º puesto y supera a Bélgica, que cierra los veinte primeros puestos del ranking FIFA. Finlandia, próxima rival de Italia en el playoff del Mundial, es 22.ª. Por delante de la selección nórdica también está Irlanda, 21.ª.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias