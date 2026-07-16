Clasificación del Balón de Oro 2026: Lionel Messi y Lamine Yamal siguen en la lucha antes de la final del Mundial, mientras que las esperanzas de Harry Kane se reducen

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones volverá a pesar en la lucha por el Balón de Oro. Pero como es año de Mundial, el ganador podría conocerse solo tras el torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, pero con el Mundial en su recta final, estamos cerca de coronar al ganador. La clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos con más opciones de llevarse el premio en la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 8 de julio de 2026. Eliminados: Ismael Saibari y Bukayo Saka.