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Tom Maston

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Clasificación del Balón de Oro 2026: Las esperanzas de Erling Haaland se desvanecen, mientras que Harry Kane sigue pisando fuerte

Ahora que el duopolio formado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo parece haber quedado atrás, la lucha por el Balón de Oro no se había visto tan abierta en casi veinte años, y son innumerables los jugadores que comienzan cada temporada convencidos de que tienen posibilidades de hacerse con el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé salió de una carrera plagada de altibajos para ganar el Balón de Oro en 2025, y se encontraba entre un nutrido grupo de aspirantes cuando comenzó la carrera de 2026.

Dembélé se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a tener un gran peso en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que es posible que el ganador definitivo no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

No hay que olvidar, además, que la Copa Africana de Naciones también se tendrá en cuenta, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen en sus clubes, sino que también destaquen en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y conviene tener en cuenta que Dembélé no se perfiló como posible ganador hasta mediados de la temporada 2024-25. Sin embargo, ahora que la temporada europea entra en su recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue haciendo un seguimiento de los candidatos más probables al Balón de Oro...

Última actualización: 27 de febrero de 2026. Jugadores que abandonan la clasificación: Martín Zubimendi y Cristiano Ronaldo.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) 🆕

    En la temporada 2025-26: 10 goles, 18 asistencias.

    Con el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League a su alcance, lo que ha aumentado las voces que piden que sea nombrado Jugador del Año de la máxima categoría inglesa, Bruno Fernandes está demostrando una vez más ser el motor del Manchester United. Y si consigue mantener este nivel hasta el final de la temporada y cuaja un buen Mundial con Portugal, la nominación al Balón de Oro debería ser suya.

    Sin embargo, ganar el Balón de Oro sería otra historia. Con el United fuera de Europa y sin ningún trofeo que acredite sus esfuerzos, Fernandes habría tenido que cuajar una temporada verdaderamente extraordinaria para situarse entre los auténticos aspirantes. Por muy bueno que haya estado, no ha alcanzado ese nivel.

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  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles y diez asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Pedri sigue siendo uno de los centrocampistas más magistrales del fútbol a pesar de haber cumplido apenas 23 años, y el Barcelona solo funciona a pleno rendimiento cuando su maestro en el centro del campo está disponible. Eso no siempre ha sido así esta temporada, ya que las lesiones han vuelto a afectar a Pedri, pero cuando ha estado en forma, ha habido pocos jugadores mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick va camino de revalidar el título nacional y sigue entre los aspirantes a la Champions League, y Pedri también será una pieza clave de la selección española en su búsqueda de la gloria mundialista. Mientras se mantenga alejado de la enfermería, ya tiene asegurada otra nominación al Balón de Oro.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 22 partidos sin encajar goles.

    Quizás ningún jugador encarna mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães, ya que el internacional brasileño se ha convertido en una de las armas más peligrosas a balón parado de la Premier League, mientras que su estilo físico de defensa rara vez ha estado tan de moda en las últimas dos décadas como lo está ahora.

    Aunque William Saliba sigue siendo tan elegante como siempre, ahora se debería considerar a Gabriel como el más importante del dúo de centrales del Arsenal, y si es capaz de seguir marcando goles importantes en la recta final mientras mantiene la portería a cero en el otro extremo del campo, entonces una buena actuación en el Mundial con la Seleção debería bastar para asegurarse un puesto entre los nominados al Balón de Oro.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12Fede Valverde (Real Madrid) 🆕

    En la temporada 2025-26: siete goles y doce asistencias.

    Rendir cuando los ojos del mundo están puestos en uno suele alimentar las esperanzas de algunos aspirantes al Balón de Oro, y eso es precisamente lo que probablemente le ocurra a Fede Valverde tras su impresionante hat-trick contra el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Esto no quiere decir que el centrocampista no estuviera cuajando una gran temporada antes, pero es probable que los votantes del Balón de Oro no prestaran mucha atención a cada una de las actuaciones de Valverde antes de su espectáculo en solitario en el Bernabéu a principios de marzo.

    Para ascender en esta clasificación, Valverde tendrá que seguir protagonizando momentos decisivos para el Madrid, que busca desafiar las probabilidades y ganar tanto la Liga de Campeones como La Liga, mientras que un buen Mundial con una selección uruguaya que se encuentra en un estado de desorganización en estos momentos tampoco le vendría mal.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 26 goles, 19 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¡¿No podría, verdad?! Se pensaba que los días en los que Lionel Messi era siquiera nominado al Balón de Oro habían quedado atrás, pero tras llevar al Inter de Miami a su primera Copa MLS y con Argentina aún entre las favoritas para ganar el Mundial, existe una posibilidad real de que el ocho veces ganador vuelva a estar en la pugna por el Balón de Oro cuando llegue el verano.

    Messi demostró estar en una liga aparte en su camino hacia la conquista de su segundo premio consecutivo al MVP de la MLS, ya que aportó seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos de los play-offs del Miami, y sin duda ese éxito a nivel de clubes se tendría en cuenta si ayuda a Argentina a defender su corona mundial en Norteamérica en 2026. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje central de la alineación de la Albiceleste, por lo que cualquier triunfo en el país que ahora considera su hogar probablemente se le atribuirá en gran medida a él una vez más.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En la temporada 2025-26: siete goles y diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha ha recorrido un largo camino desde su decepcionante cesión en el Wolverhampton hace cinco años hasta subir al podio del Balón de Oro en 2025, y el director de juego del PSG es considerado ahora por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Sin duda, ha jugado a ese nivel durante gran parte de la temporada, e incluso ha sumado más goles y asistencias a su juego, como lo demuestra su hat-trick para vencer al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    Además, formará parte de la selección de Portugal el próximo verano, que, tras ganar la Liga de Naciones, cree firmemente que puede triunfar en el Mundial. Si lo consiguen, es probable que Vitinha haya desempeñado un papel fundamental.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ↔️

    En la temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias.

    Declan Rice se consagró como uno de los centrocampistas de élite del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada, y el jugador del Arsenal no ha dejado de mejorar desde entonces. Rice es ahora uno de los jugadores más importantes de los Gunners en su búsqueda no solo del título de la Premier League, sino también de su primer triunfo en la Liga de Campeones, y su excelente gol contra el Bayer Leverkusen sirve como un oportuno recordatorio de su calidad.

    Las incursiones de Rice, su contribución defensiva y su ejecución de las jugadas a balón parado hacen que rara vez pase desapercibido en los partidos, mientras que también es un fijo en el once de la selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel, que parece más que capaz de poner fin a 60 años de espera al ganar el Mundial de 2026.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 16 goles, 12 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso en lo que respecta a su rendimiento con el Real Madrid, ya que solo logró marcar ocho goles en La Liga a lo largo del año, mientras su gira de revancha por el Balón de Oro se torcía. Sin embargo, como dice el viejo refrán, la forma es pasajera, pero la clase es permanente, y Vini ha demostrado que aún puede ser decisivo durante una racha de buena forma con la que ha arrancado 2026, en la que ya ha marcado cuatro goles en cuatro partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    El exjugador del Flamengo tendrá que mantenerse en su mejor nivel para ayudar a traer títulos al Bernabéu, mientras que su pésimo historial con Brasil necesita mejorar desesperadamente antes de que dé comienzo el Mundial. Pero si consigue esos objetivos, Vinicius podría volver a meterse de lleno en la carrera por el Balón de Oro.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    7Raphinha (Barcelona) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 19 goles y ocho asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para algunos, que Raphinha quedara quinto en la votación del Balón de Oro de 2025 fue una vergüenza, dados los números ofensivos francamente ridículos que registró con el Barcelona. Y tenían razón, además, y parece que el brasileño está ansioso por volver a situarse entre los candidatos tras sacudirse un molesto problema en el tendón de la corva que frenó su progreso durante los primeros meses de la temporada.

    Ya ha protagonizado actuaciones decisivas contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y contra el Newcastle en la Liga de Campeones, lo que sugiere que no tendrá piedad con las defensas ni en España ni en Europa durante los últimos meses de la temporada. También será uno de los líderes de Brasil en el Mundial, ya que la Seleção ha mostrado mejoras bajo la dirección de Carlo Ancelotti a medida que se acerca el torneo.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 43 goles y nueve asistencias.

    Tras una temporada decepcionante para sus elevados estándares, Erling Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la actual campaña, convirtiéndose en un ariete en solitario para el Manchester City en su intento por volver a situarse como aspirante tanto a la Premier League como a la Liga de Campeones. Las defensas se habían mostrado impotentes para detener al jugador de 25 años, pero una racha de sequía al comienzo de 2026 amenaza con arruinar tanto las posibilidades de Haaland de ganar el Balón de Oro como las esperanzas del City de conseguir títulos, ya que el equipo ya está fuera de Europa y se está quedando aún más atrás del Arsenal en la liga nacional.

    Aún le queda tiempo para redimirse, sobre todo gracias a la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, que ofrece a su delantero estrella la oportunidad de participar en un gran torneo por primera vez. Los escandinavos son meros outsiders para triunfar en Norteamérica, pero Haaland aún podría aprovechar el escenario mundial para recordar a los votantes de lo que es capaz.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    5Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 24 goles, 20 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Se puede perdonar a los aficionados del Liverpool por preguntarse si su temporada no estaría pasando por tanta agitación si Luis Díaz no hubiera sido vendido el verano pasado. El versátil delantero desempeñó un papel importante en el triunfo de los Reds en la liga de 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo reto llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Díaz no ha mirado atrás desde entonces, tras haber establecido una excelente compenetración con Harry Kane y el resto de sus compañeros del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido espectaculares, mientras que su doblete para derrotar al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación decisiva que llama la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque también incluyera una tarjeta roja. Si a esto le sumamos que Díaz disputará este verano su primer Mundial con una selección colombiana que se perfila como una de las revelaciones del torneo, tiene todos los ingredientes para convertirse en un candidato al Balón de Oro.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 17 goles, 28 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se han equivocado de lleno, ya que el extremo lleva aproximadamente un año encadenando actuaciones fantásticas con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar goles como de crearlos para otros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la máxima categoría alemana, al tiempo que ha dejado huella en la Liga de Campeones.

    Las actuaciones de Olise en su club también le han ayudado a asegurarse un puesto de titular en la selección francesa, a pesar de la intensa competencia por las plazas. Por ello, podría ser una de las estrellas del próximo Mundial con uno de los favoritos para levantar el trofeo.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 22 goles y 18 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, el favorito de las casas de apuestas para el Balón de Oro de cara a la temporada, va por buen camino para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en hacerse con el galardón, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del joven del Barcelona en las últimas fases de la Liga de Campeones de la temporada pasada le convirtieron, a ojos de muchos, en el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto en la votación, por detrás de Dembélé, fue prueba de ello.

    Hay quienes siguen creyendo que Yamal necesita protagonizar más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que a otros les preocupa que el número de partidos que ha disputado a una edad tan temprana esté provocando un aumento de las lesiones. El Barça, por su parte, necesita subsanar sus carencias defensivas si quiere ganar la Liga de Campeones, lo que significa que Yamal podría tener que apoyarse en gran medida en sus actuaciones con España en el Mundial si quiere llevarse a casa el Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 43 goles y nueve asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Casi desde el momento en que irrumpió como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Pero, tras haber celebrado recientemente su 27.º cumpleaños, Mbappé sigue esperando su oportunidad de subir a lo más alto del podio en París.

    Hasta ahora, no podría haber hecho mucho más para darse la mejor oportunidad posible de poner fin a esa espera, ya que Mbappé llevó a un Real Madrid en apuros durante la primera mitad de la temporada, hasta el punto de sufrir una lesión de rodilla. Desde entonces, sus compañeros han dado un paso al frente para mantener vivo su sueño de un primer título de la Liga de Campeones, mientras que él personalmente tiende a reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que cabe esperar que el capitán de Francia llegue hasta el final en esta carrera.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 52 goles y cinco asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien plenamente a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima el peso de no haber ganado ningún título, algo con lo que muchos solían criticarle a lo largo de los años, el delantero del Bayern de Múnich parece un hombre con una misión, totalmente decidido a demostrar que también es digno de reconocimiento individual mientras sigue marcando a un ritmo récord.

    Además de marcar montones de goles, Kane ha demostrado su juego completo con un efecto devastador para los campeones de la Bundesliga, y si puede mantener esta forma, le esperan más títulos al final de la temporada. Los aficionados ingleses, por su parte, rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas antes del verano, ya que Kane es clave para las esperanzas de los Tres Leones de poner fin a su agonizante espera por un título importante a nivel internacional.