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Thomas Hindle

Traducido por

Clasificación de seguimiento de los estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic es un espectáculo asegurado, pero ¿a quién más deberían seguir los aficionados de la USMNT?

FEATURES
Analysis
AC Milán
Crystal Palace
Strasbourg

La nueva temporada ha traído consigo muchos cambios en el panorama europeo del grupo de jugadores del USMNT, con algunos nombres importantes en nuevos clubes.

El fútbol europeo ya está aquí. ¿Aún recuperándote un poco del Mundial? Lo sentimos, ¡ahora toca centrarse en otra cosa! La buena noticia de tener a tantos estadounidenses en el extranjero es que la calidad de la selección siempre va a mejorar. La mala noticia de tener a tantos estadounidenses en el extranjero es que es realmente bastante difícil seguirles la pista.

Todo se complica aún más si se tiene en cuenta que esta va a ser una temporada un poco extraña. Aquí todavía hay algunas piezas móviles, pero solo 1(!!) de los nombres estrella del grupo, Weston McKennie, tiene garantizado empezar la temporada con el mismo entrenador con el que terminó 2026. Este deporte está cambiando constantemente y, de todos modos, la continuidad está sobrevalorada.

Entonces, ¿a quién merece la pena prestar atención? Christian Pulisic siempre va a generar historias, juegue o no desde el banquillo. Chris Richards es titular en la mejor liga del mundo. El Bournemouth de Tyler Adams siempre es digno de ver. Pero no se puede decir lo mismo de, por ejemplo, el Atlético de Madrid de Johnny Cardoso, que simplemente va a ser un poco aburrido.

En cualquier caso, GOAL ha reunido todo esto en una lista por niveles de los estadounidenses a los que deberías seguir semana tras semana...

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    Televisión imprescindible

    Folarin Balogun (por determinar) - Bueno, depende de dónde acabe. Hay informaciones bastante buenas que sugieren que Folarin Balogun pondrá rumbo al PSG. SI ese es el caso, deja prácticamente todo lo demás. Es el mejor club para ver en el fútbol, y eso no es ninguna exageración. Si es el Mónaco, tampoco está nada mal, especialmente teniendo en cuenta que Balogun parece ser el hombre del USMNT de cara al futuro.

    Christian Pulisic (Milan) - Es casi obligatorio con Pulisic. Es el mejor jugador y la gran referencia del USMNT. El Milan va a ser interesante este año, especialmente con Ruben Amorim al mando. Su sistema 3-4-2-1 significa que Pulisic será utilizado en su mejor posición o desplazado al carrilero. Los aficionados del USMNT sin duda esperarán que sea lo primero.

    Gio Reyna (Strasbourg) - ¡Justicia para Gio! Reyna siempre ha sido un talento inmenso, pero las dudas sobre su actitud y su falta de trabajo sin balón sin duda le han frenado. Un nuevo comienzo en el Strasbourg, bajo un técnico relativamente desconocido como Hugo Oliveira, debería añadir mucho interés.

    Tyler Adams (Bournemouth) - El Bournemouth es un caso interesante. Andoni Iraola hizo que rindiera por encima de sus posibilidades, y le costará mucho replicar ese éxito. Pero Marco Rose es un técnico con experiencia y un mercado de fichajes movido debería tenerlo compitiendo en la Europa League.

    • Anuncios
  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Merece la pena

    Weston McKennie (Juventus) - Bueno, la buena noticia es que ahora parece que McKennie está valorado en la Juventus. Firmó un contrato de cuatro años en marzo que le mantendrá en el club hasta 2030. La Juve también ha hecho un trabajo decente desprendiéndose de algo de lastre este verano, con Lois Openda y Dusan Vlahovic fuera. La mala noticia es que Luciano Spalletti, que supervisó un colapso bastante notable el año pasado, de algún modo sigue siendo el entrenador.

    Brenden Aaronson (Leeds) - Es simple. Siempre da gusto ver al Leeds, y a Daniel Farke le encanta tener a Aaronson en el equipo. Va a desempeñar algún tipo de papel cada semana y, con el Leeds apuntando a pelear por la permanencia, no faltará contenido.

    Haji Wright (Coventry) - ¿Van a recibir una paliza el Coventry en la Premier League? Quizá. Pero Frank Lampard intentará que el equipo juegue al fútbol, y ese es el mejor producto que este deporte puede ofrecer. Además, todo apunta a que Wright tendrá un papel importante, lo que supondrá una excelente prueba de sus credenciales.

    Chris Richards (Crystal Palace) - Con la salida de otros dos centrales veteranos en los últimos ocho meses, Richards es ahora uno de los hombres clave del Crystal Palace. También hay nuevo entrenador, con el ex técnico del Lens Pierre Sage al mando. Está por ver si puede repetir la magia de Oliver Glasner, pero Richards tendrá un papel protagonista en cualquier drama que resulte de todo esto.

  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Depende del enfrentamiento

    Ricardo Pepi y Sergino Dest (PSV) - Vale, sed sinceros: ¿cuántos de vosotros veis la Eredivisie cada semana? Hay un mundo en el que Pepi juega en el Fulham este año. Pero eso no ha sucedido y, en su lugar, perfeccionará su juego en el mejor equipo de Holanda. El PSV debería pasearse en la liga. La Champions League será mucho más interesante.

    Yunus Musah (Milan - por ahora) - Como Pulisic, pero menos sexy. Amorim ha utilizado a Musah en pretemporada, pero con Lazio y Besiktas supuestamente interesados en hacerse con su fichaje, parece bastante improbable que vaya a tener un papel importante. Volved a comprobarlo dentro de unas semanas...

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) - No es ningún secreto que Tillman no se llevaba bien con Kasper Hjulmand. El entrenador proponía un fútbol bastante espeso, y Tillman nunca terminó de asentarse en su nuevo club. ¿La buena noticia? Aquí hay un entrenador nuevo. Y Carles Mariínez Novell hizo mucho con poco en el Toulouse. Se dice que no era la primera opción, pero eso importa poco.

    Antonee Robinson (Fulham) - Alvaro Arbeloa es el nuevo hombre en el banquillo del Fulham, y ya se ha puesto manos a la obra para aportar un poco de talento español a su equipo, gastando mucho en productos de la cantera del Real Madrid, concretamente en el inexperto delantero Gonzalo Garcia. El mensaje está claro: Arbeloa quiere jugar al fútbol. ¿Encajará Robinson, más del perfil de carrilero, en ese sistema? Es difícil saberlo.


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  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    PARA LOS VERDADEROS AFICIONADOS

    Cameron Carter-Vickers y Auston Trusty (Celtic) - ¿Contra el Rangers? ¡Claro! Por lo demás, aquí no hay demasiado que ver, sobre todo porque otra pelea por el título del Hearts parece muy poco probable.

    Alex Freeman (Villarreal) - Un futbolista notable, pero ¿titular garantizado en un equipo de LaLiga que no ha gastado ni un céntimo este verano? Uf.

    Tim Weah (Marsella) - Un caso extraño. La temporada pasada estuvo atascado en el lateral derecho en el Marsella, y era un encaje algo raro. El nuevo entrenador, Bruno Genesio, hizo maravillas con el Lille el año pasado. ¿Puede encontrarle un rol a Weah cuando otros no pudieron? Está por ver.

    Joe Scally (Gladbach) - ¿Minutos constantes en un fútbol de Bundesliga de buen nivel? ¡Claro!

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    ¿Necesitas ayuda para dormir?

    Tanner Tessmann (Lyon) - Intentad intelectualizar a un jugador útil, sólido pero no brillante, de un equipo francés en apuros. Os retamos.

    Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) - No nos sentemos aquí a fingir que el Atleti es un espectáculo vibrante. Diego Simeone tiene un buen puñado de jugadores realmente buenos, con Julian Alvarez a la cabeza, pero esto no va a ser un fútbol sexy. Cardoso tendrá que rendir con disciplina en un equipo disciplinado.

    Sebastian Berhalter, Aidan Morris, Max Arfsten (Middlesbrough) - No nos mintáis ni fingáis que vais a ver fútbol de media tabla de la Championship por tres estadounidenses que probablemente nunca tendrán un papel protagonista en la selección nacional. No lo haréis, y no pasa nada.

    Benjamin Cremaschi(Parma) - Fue nombrado mejor jugador joven masculino del año de U.S. Soccer en 2025, algo que sorprendió un poco. ¿Le dará el Parma la plataforma para volver a intentarlo? Quién sabe.