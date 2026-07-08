Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Francia lidera, Inglaterra convence y Argentina muestra debilidades en otro partido emocionante

Inglaterra venció a México, Argentina remontó ante Egipto y Bélgica goleó a Estados Unidos. Erling Haaland marcó los dos goles de Noruega ante Brasil, mientras que el sueño de Cristiano Ronaldo se esfumó tras la ajustada derrota de Portugal contra España.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los ocho equipos restantes...

Última actualización: 4 de julio de 2026. Eliminados en octavos: Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia.