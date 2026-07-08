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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y Tom Maston

Traducido por

Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Francia lidera, Inglaterra convence y Argentina muestra debilidades en otro partido emocionante

Power rankings
World Cup
Inglaterra
España
Argentina
Francia
Noruega
Belgium
Marruecos
Switzerland
FEATURES

¡Ya estamos en la recta final! Con solo ocho selecciones en liza, el Mundial 2026 alcanza su punto álgido. Lo que está en juego es inmenso para cada equipo clasificado a cuartos. La próxima ronda promete aún más emoción, tras las constantes sorpresas de este torneo.

Inglaterra venció a México, Argentina remontó ante Egipto y Bélgica goleó a Estados Unidos. Erling Haaland marcó los dos goles de Noruega ante Brasil, mientras que el sueño de Cristiano Ronaldo se esfumó tras la ajustada derrota de Portugal contra España.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los ocho equipos restantes...

Última actualización: 4 de julio de 2026. Eliminados en octavos: Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Bélgica ⬆️

    ¡Remontada espectacular! Tras sufrir en la fase de grupos y estar 2-0 abajo ante Senegal a cuatro minutos del final de los dieciseisavos, Bélgica reaccionó a tiempo y alcanzó los cuartos.

    Los Diablos Rojos confirmaron su repunte con su mejor partido del torneo ante Estados Unidos, y el seleccionador Rudi García fue premiado por su audacia al dejar en el banquillo a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku. Charles De Ketelaere por fin mostró que puede liderar la delantera, mientras que Romelu Lukaku sigue entrando solo en los minutos finales.

    Ahora debe elevar aún más su nivel para soñar con eliminar a España en cuartos, aunque la esperanza ya resurge.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Suiza ⬆️

    El partido de octavos entre Suiza y Colombia no fue bonito, pero nadie lo esperaba. Ambos equipos habían mostrado solidez, no espectáculo, así que no sorprendió que el encuentro se decidiera en los penaltis.

    Los suizos, sin el lesionado Johan Manzambi, hallaron la forma de ganar, y el héroe de la tanda, Rubén Vargas, entró desde el banquillo. Ahora, pese a ser claros outsiders ante Argentina en cuartos, se animan al ver lo mal que han jugado los campeones en sus dos últimos partidos.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Marruecos ⬇️

    Jesse Marsch dijo que Canadá fue mejor en los octavos contra Marruecos, pero el estadounidense se equivocaba. Los canadienses complicaron a los «Leones del Atlas», aunque la victoria africana fue justa y el 3-0 final les favoreció algo.

    En cuartos les espera Francia, que ya les eliminó en Catar y ahora parece aún más fuerte. Marruecos, mejorado en ataque, buscará la revancha: no tiene nada que perder.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Noruega ⬆️

    ¿Hay algún equipo que lo esté pasando mejor en el Mundial 2026 que Noruega? Ya dijimos antes de su partido de octavos contra Brasil que los escandinavos eran un rival de pesadilla para la Seleção, pues jugaban con total libertad tras cumplir su objetivo: superar la fase de grupos por primera vez desde 1998.

    Además, con Erling Haaland tienen una máquina de gol capaz de derribar a una de las parejas de centrales más sólidas del fútbol mundial, como demostró al marcar dos veces en East Rutherford. Ahora, ante Inglaterra en cuartos, volverán a ser outsiders, y eso les viene de perlas: toda la presión recaerá de nuevo en sus rivales.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentina ⬇️

    ¿Es Argentina afortunada o tenaz? Quizá ambas, pues la fortuna sonrió al equipo de Lionel Scaloni ante Egipto, pero también merece crédito por remontar un 2-0 en contra a 11 minutos del final y ganar 3-2 en un histórico partido de octavos en Atlanta.

    Lionel Messi lideró la remontada: asistió a Cristian Romero y marcó él mismo, antes de que Enzo Fernández, de cabeza, cerrara el triunfo en el descuento tras centro de Lautaro Martínez.

    Ahora se espera que Argentina supere a Suiza en cuartos, aunque, tras sufrir contra Cabo Verde y Egipto, cabe preguntarse si la fortuna no les dará la espalda en el próximo duelo.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Inglaterra ⬆️

    La prueba más dura del Mundial de Inglaterra llegó tarde, pero sacó lo mejor del equipo de Thomas Tuchel. Vencer a México en el mítico Azteca mostró que tiene la calidad y el carácter para acabar con la sequía de títulos más infame del fútbol internacional.

    Jude Bellingham brilló en la agónica victoria 3-2 sobre «El Tri», pero el equipo mostró un gran juego colectivo en Ciudad de México que habrá elevado su confianza para los cuartos de final contra Noruega. Todos en los Tres Leones conocen la amenaza de Erling Haaland, pero Tuchel sabe que, si cortan su suministro de balones, Bellingham y Harry Kane gestionarán el resto.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2España ↔️

    Aunque España no alcanzó el nivel que mostró en la ronda de 32 contra Austria, logró salir airosa de su prueba más dura hasta la fecha, el lunes frente a Portugal. El gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento aseguró que La Roja se impusiera por la mínima a sus vecinos asturianos, manteniéndose así en la lucha por sumar un título mundial al europeo que se adjudicó en 2024.

    Aunque ha tenido momentos destacados, Lamine Yamal aún no ha brillado como se esperaba. Enfrentarse a una Bélgica mejorada pero con problemas en defensa podría ser lo que necesita la joven estrella, ya con la mente en los cuartos de final del viernes.

  • mbappe(C)Getty Images

    1Francia ↔️

    Paraguay lo dio todo para sorprender a Francia, pero Kylian Mbappé sentenció el partido con el único gol, de penalti. Como dijo el jugador, los Bleus no se intimidaron por el juego duro rival.

    Francia deberá recuperar su mejor nivel para superar a Marruecos en cuartos, pero el grupo de Didier Deschamps ya mostró que también sabe ganar sin brillar, y por eso sigue siendo favorito al título.