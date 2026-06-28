Cabo Verde forzó la prórroga ante Argentina en Miami, y Messi y su selección se vieron afortunados al avanzar a octavos. Inglaterra también sufrió: perdía a 15 minutos del final contra la República Democrática del Congo hasta que Harry Kane marcó un doblete.

Francia y España mostraron sus credenciales, y Bélgica remontó ante Senegal para seguir viva. Entre los anfitriones, Estados Unidos, con diez, superó a Bosnia y Herzegovina; México volvió a ganar sin encajar ante Ecuador; y Canadá marcó en el 90’ para vencer a Sudáfrica.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los 16 equipos restantes...

Última actualización: 28 de junio de 2026. Eliminadas en octavos: Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, R. D. del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Argelia, Cabo Verde, Austria, Australia y Ghana.