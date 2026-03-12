Goal.com
Clasificación de poderío de la NWSL, aún muy temprana: Trinity Rodman y Sophia Wilson encabezan la liga, mientras que el Kansas City Current ocupa el primer puesto

¿Quién está en racha? ¿Quién no? GOAL clasifica a cada uno de los 16 equipos actuales de la Liga Nacional de Fútbol Femenino.

La temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) aún no ha comenzado oficialmente, por lo que esta primera versión de la clasificación de poder del año se basa únicamente en los acontecimientos de la pretemporada, los resultados del año pasado y los recientes traspasos y fichajes.

Aunque todos los equipos de la NWSL han disputado partidos de pretemporada, la temporada comienza oficialmente el 13 de marzo con un esperado partido inaugural entre Trinity Rodman y el Washington Spirit y Sophia Wilson y el Portland Thorns. La NWSL entra en su 14.ª temporada con 16 equipos, ya que el Denver Summit FC y el Boston Legacy FC se incorporan a la liga tras la ampliación. La temporada incluye un calendario de 248 partidos, una fase final con ocho equipos y la NWSL Challenge Cup 2026.

El año pasado, el Gotham FC ganó el Campeonato de la NWSL 2025, mientras que el Kansas City Current se adjudicó el NWSL Shield, dominando la liga y manteniendo el primer puesto durante la mayor parte de la temporada con un impresionante récord de 21-3-2.

La actual delantera Temwa Chawinga fue nombrada MVP de la NWSL por segunda temporada consecutiva, y el Washington Spirit alcanzó la final del Campeonato de la NWSL por segundo año consecutivo.

La temporada baja fue más ajetreada de lo habitual.

Rodman firmó un nuevo contrato con el Spirit, lo que la convirtió en la futbolista femenina mejor pagada del mundo. Lindsey Heaps anunció que se unirá al Denver Summit FC. Sophia Wilson renovó con el Portland y ha regresado oficialmente de su baja por maternidad, y eso es solo una parte de lo que ha sucedido en los últimos tres meses.

En preparación para la temporada 2026 de la NWSL, GOAL ofrece su clasificación de poder, demasiado prematura.

  16Utah Royals

    16Utah Royals

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 12.º puesto, 25 puntos

    Repercusiones: Todo el mundo apoya a Utah, pero, aparte del fichaje estrella de la Liga MX Femenil, Kiana Palacios, no ha habido muchos movimientos durante la pretemporada que den a las Royals el impulso que probablemente necesitan. Mandy McGlynn, en la portería, tiene la oportunidad de reforzar aún más su candidatura como una de las guardametas de la selección femenina de Estados Unidos, que se prepara para las eliminatorias de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

  15Boston Legacy FC

    15Boston Legacy FC

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: N/A

    Repercusiones: Boston tiene potencial, pero es difícil saber cómo le irá al club sin una verdadera estrella que lidere el ataque. Cuenta con Nichelle Prince y Casey Murphy, ambas bien consolidadas por méritos propios, pero el resto de la plantilla —y la composición general del equipo— ha estado relativamente tranquila. Boston también dividirá los partidos entre dos estadios y estrenará la NWSL contra el actual campeón, el Gotham FC.

  14Estrellas de Chicago

    14Estrellas de Chicago

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 14.º puesto, 20 puntos

    Repercusiones: Las Chicago Stars tuvieron una temporada difícil el año pasado, terminando en la parte baja de la tabla con un récord de 3-12-11. Han fichado a la defensa del Houston Dash Michelle Alozie, y se espera que Mallory Swanson regrese de su baja por maternidad, lo que debería ayudar a las Stars. También está Alyssa Naeher, que sigue siendo el pilar del equipo en la portería.

  13Bay FC

    13Bay FC

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 13.º puesto, 20 puntos

    Repercusiones: El Bay FC inaugura su calendario 2026 en casa contra el Denver Summit FC, un equipo de nueva creación. Todas las miradas estarán puestas en Claire Hutton, que se incorporó al Bay FC en un traspaso sensacional con el Kansas City Current. El Bay FC parece tener la mayoría de las piezas necesarias para competir y se beneficiará de comenzar la temporada en casa.

  12Houston Dash

    12Houston Dash

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 10.º puesto, 30 puntos

    Repercusiones: ¿Podría ser este el año del Houston Dash? El Dash comienza la temporada en San Diego contra el Wave y, aunque cuenta con grandes talentos como Avery Patterson y Yazmeen Ryan, le ha costado mucho completar una temporada bien ejecutada.

  11Valentía de Carolina del Norte

    11Valentía de Carolina del Norte

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Noveno puesto, 35 puntos

    Repercusiones: El Courage siempre parece encontrar la manera de llegar a la postemporada, lo que se ha convertido en parte de la identidad del club. Este año, pueden seguir contando con la centrocampista Ashley Sánchez, que fue esencial para el equipo en 2025. Durante la temporada baja, el Courage fichó a la portera canadiense Kailen Sheridan, procedente del Wave, una incorporación importante para un equipo que perdió a su portera titular Casey Murphy, que se marchó al Boston. El Courage comienza su campaña 2026 en casa contra el Racing Louisville.

  10Ola de San Diego

    10Ola de San Diego

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Sexto puesto, 37 puntos

    Repercusiones: Una vez más, el Wave se ha enfrentado a muchos cambios en su plantilla, esta vez con la marcha de su portera estrella Sheridan al Courage, además de la pérdida de Delphine Cascarino en el centro del campo, que se ha marchado al London City Lionnesess. Sin embargo, por suerte para el Wave, cuenta con un estilo de juego muy consolidado, basado en la posesión del balón y en una gran creatividad. El Wave tendrá una interesante prueba contra el Courage en su primer partido de la temporada, sobre todo porque significará enfrentarse a su antigua muralla defensiva. 

  9Cumbre de Denver

    9Cumbre de Denver

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: N/A

    Repercusiones: A diferencia de Boston, el Denver Summit FC parece capaz de luchar por un puesto en los playoffs en su primera temporada. Ese optimismo puede deberse a la incorporación de Lindsey Heaps, junto con la prometedora joven Jasmine Aikey, la defensa del París Saint-Germain Eva Gaetino y las exjugadoras destacadas del Orlando Pride Carson Pickett y Ally Brazier. Con una plantilla sólida, el Summit ahora tendrá que establecer su identidad en el campo, aunque el entrenador Nick Cushing ha indicado que el equipo planea jugar con un estilo ofensivo.

  8Carreras en Louisville

    8Carreras en Louisville

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Séptimo puesto, 37 puntos

    Repercusiones: El Racing Louisville tiene talento, fuerza física y velocidad. El club cuenta con Emma Sears para crear ocasiones, la prometedora defensa Makenna Morris en el lateral y un centro del campo capaz de ganar casi todos los balones divididos gracias a Taylor Flint. El Racing Louisville comienza la temporada fuera de casa contra Carolina del Norte, un enfrentamiento que a menudo ha favorecido a Louisville en los últimos encuentros.

  7Orlando Pride

    7Orlando Pride

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Cuarto puesto, 40 puntos

    Repercusiones: El Orlando Pride terminó la temporada pasada en cuarto lugar tras sorprender a la liga al ganar tanto el NWSL Shield como el NWSL Championship en 2024. Tras importantes movimientos durante la pretemporada, el Pride parece tener poco fondo de armario de cara a esta temporada. Sin embargo, cuenta con Marta, que sigue demostrando que la edad es solo un número. El Pride también cuenta con una de las goleadoras más prolíficas de la liga cuando está en forma, Barbra Banda. 

  6Seattle Reign FC

    6Seattle Reign FC

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Quinto puesto, 39 puntos

    Repercusiones: El Seattle Reign puede ser el equipo a batir esta temporada, liderado por la joven y talentosa defensa central Jordyn Bugg, que ahora cuenta con un año de experiencia en la NWSL. En defensa, el Reign también da la bienvenida a Sofía Huerta, tras pasar la temporada pasada cedida en el Lyon. El centro del campo es donde Seattle realmente se distingue, con la veterana Jess Fishlock junto a Sam Meza y Sally Menti. El Reign comienza la temporada con dos partidos consecutivos fuera de casa, primero contra Orlando y luego contra su rival Portland en la segunda jornada.

  5Portland Thorns

    5Portland Thorns

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Tercer puesto, 40 puntos

    Repercusiones: Cuando Sam Coffey dejó Portland, surgieron muchas preguntas sobre cómo responderían las Thorns. Con el regreso de Sophia Wilson y una Olivia Moultrie más experimentada en el mediocampo, la respuesta podría ser muy positiva. Portland comienza la temporada en el Audi Field contra el Washington Spirit. Si bien el Spirit es el favorito según los resultados de la temporada pasada, podría convertirse en un escaparate de bienvenida para Wilson si decide llevar al equipo a sus espaldas.

  4Ciudad de los Ángeles

    4Ciudad de los Ángeles

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 11.º puesto, 27 puntos

    Repercusiones: Este podría ser el año de Angel City. Es uno de esos equipos que siempre parece capaz de más, pero que repetidamente se queda fuera de los playoffs. Sin embargo, esta temporada puede haber un cambio. El club cuenta con goleadoras como Riley Tiernan, la retornada Sydney Leroux y Claire Emslie. En defensa, pocas jugadoras logran superar a Sarah Gorden. El inicio de la temporada contra las Chicago Stars debería favorecer a Angel City.

  3Gotham FC

    3Gotham FC

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: Octavo puesto, 36 puntos

    Repercusiones: Es difícil imaginar un escenario en el que Gotham no vuelva a dominar esta temporada. La única baja importante del club ha sido Nealy Martin, que se ha marchado al Angel City. Por lo demás, el núcleo sigue intacto, con Emily Sonnett, Rose Lavelle y la delantera Jaedyn Shaw aún en Gotham.

  2Espíritu de Washington

    2Espíritu de Washington

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Resultado de la temporada pasada: Segundo puesto, 44 puntos

    Repercusiones: El Spirit rara vez decepciona en el Audi Field, especialmente en el primer partido en casa. La mayor incógnita será cómo gestionará el equipo la ausencia de la portera Aubrey Kingsbury, que anunció su embarazo durante la pretemporada. Contra Portland, Trinity Rodman probablemente tomará el relevo en ataque, Hal Hershfelt animará al público y Tara Rudd se encargará de proteger la portería.

  1Kansas City Actualidad

    1Kansas City Actualidad

    Clasificación anterior: N/A

    Resultado: N/A

    Clasificación final de la temporada pasada: 1.º puesto, 65 puntos

    Repercusiones: Tras la temporada pasada, parecía que el Current estaba destinado a ganar el título, pero cayó eliminado en semifinales. Ahora, un mediocampo renovado con Croix Bethune, Ally Sentnor, Debinha y Lo'eau LaBonta convierte al Kansas City en uno de los equipos más fuertes de la liga. Y luego está la mayor amenaza de todas: Temwa Chawinga. El Current abre la temporada 2026 en casa contra el Utah Royals, un enfrentamiento que parece muy favorable para el Kansas City.

