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Ballon d'Or Feminin Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién detendrá el dominio de tres años de Aitana Bonmati?

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A. Russo
A. Putellas
M. Caldentey
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C. Hansen
G. Stanway
Y. Hasegawa
T. Chawinga
H. Hampton
K. Shaw
K. Buehl
P. Harder
E. Pajor
M. Dumornay
C. Pina
Norway
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FEATURES
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Japan
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Chelsea FC Women
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haití
OL Lyonnes
V. Miedema
Netherlands

Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero en 2026 otra jugadora lo recibirá. ¿Será Alexia Putellas, dos veces ganadora y compañera en el Barcelona, quien vuelva a ser la mejor? ¿O surgirá un nuevo nombre cuando se entregue el premio en París en octubre?

Una fractura de peroné con intervención quirúrgica ha mantenido a Bonmatí fuera de las canchas desde noviembre, y es poco probable que vuelva a jugar con el Barça este curso. Otras estrellas nominadas en años anteriores, como Patri Guijarro, Mapi León, Lauren James o Barbra Banda, tampoco han tenido mucha actividad. Todas ellas deberán cerrar la temporada a lo grande para optar al Balón de Oro.

Además, al no haber Mundial femenino este año, los últimos meses de la temporada europea cobrarán especial importancia. La fase final de la Liga de Campeones será decisiva, por lo que el inicio de cuartos esta semana resulta clave.

¿Quiénes han entrado en la lucha por el Balón de Oro Femenino gracias a sus actuaciones hasta ahora? GOAL repasa a las candidatas más probables mientras la Liga de Campeones regresa.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City)

    Temporada 2025-26: 11 goles y cinco asistencias.

    Una racha de lesiones la ha mantenido alejada de las nominaciones al Balón de Oro desde su undécimo lugar en 2022. Sin embargo, la holandesa, vista por muchos como una de las mejores jugadoras del planeta, está recordando esta temporada por qué acabó entre las cinco primeras en las dos ediciones anteriores al 2022. Su papel clave podría llevar al Manchester City a su primer título de la Superliga Femenina en una década.

    Solo dos jugadoras han marcado más goles en la máxima categoría inglesa esta temporada; Miedema lidera las asistencias y las contribuciones directas. La ausencia del City en Europa puede limitar sus opciones de podio, pero la delantera debería volver a ser nominada tras una temporada completa sin lesiones.

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  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Temporada 2025-26: 10 goles, 9 asistencias y triunfo en la Supercopa de España.

    Hay varios factores que influyen en el Balón de Oro Femenino. El rendimiento y las estadísticas importan, sobre todo en los grandes escenarios, al igual que los títulos. Pero sería ingenuo ignorar la relevancia del reconocimiento del nombre a la hora de otorgar este premio.

    A lo largo de los años ha habido omisiones extrañas: se ha ignorado a estrellas de la Bundesliga, liga menos conocida, y la jugadora del Barcelona Caroline Graham Hansen tuvo que esperar hasta 2024 para su primera nominación. Sin embargo, la internacional noruega ya rompió ese techo de cristal y debería volver a luchar por el premio en 2026.

    Solo dos jugadoras han participado más directamente en goles en la Liga F esta temporada: Graham Hansen suma seis tantos y ocho asistencias en solo 12 titularidades. Con el Barça luchando por tres títulos más, la veloz extremo puede seguir brillando y optar a un nuevo reconocimiento en la votación del Balón de Oro.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    13Georgia Stanway (Bayern de Múnich)

    Temporada 2025-26: 15 goles, 11 asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Aunque las futbolistas en Alemania a menudo luchan por ganar reconocimiento mundial, hay excepciones. Bicampeona de Europa con Inglaterra y finalista del Mundial, Georgia Stanway es una de ellas. La estrella del Bayern de Múnich está firmando una temporada maravillosa.

    Aunque esta temporada juega más atrás en el centro del campo, es octava en la lista de goleadoras y asistidoras de la Bundesliga: seis tantos y ocho pases de gol en solo 18 encuentros. Con Inglaterra ha mantenido el nivel: ocho goles y tres asistencias en seis partidos.

    El Bayern ya tiene un título y sigue en carrera por tres más; esta semana arranca los cuartos de final de la Champions contra el Manchester United. En su última temporada antes de fichar por el Arsenal, Stanway será clave en la lucha en cuatro frentes y podría sumar su segunda nominación al Balón de Oro.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City)

    Temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Copa de Asia.

    Finalista en 2023 y 2024, debería volver a aparecer en la lista preliminar de 2026 gracias a su papel clave en el Manchester City, dominador de la WSL este curso. Formando un brillante doble pivote con la joven inglesa Laura Blindkilde Brown, Hasegawa ha tenido más libertad para sumarse al ataque y eso se ha traducido en más goles y asistencias, lo que refuerza sus opciones.

    Además, su papel clave en el título de Japón en la Copa de Asia este mes añade otro trofeo a su palmarés, que pronto podría ampliar con el título de la WSL que el City está a punto de conquistar.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Temporada 2025-26: siete goles y una asistencia. Ganó la Bota de Oro de la NWSL.

    Es difícil prever su peso en el Balón de Oro, pues el calendario de la liga no coincide con los plazos del premio. El año pasado solo se nominó a tres jugadoras de la liga, y la presencia de Marta y Esther González se debió más a sus actuaciones en grandes torneos: Marta ganó el Balón de Oro tras ayudar a Brasil a ganar la Copa América, y González fue la máxima goleadora de la Eurocopa 2025, en la que España llegó a la final.

    La nominación de Temwa Chawinga se basó en su rendimiento en la NWSL: en 2024, cuyos últimos meses contaron para el Balón de Oro, ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa, y en 2025 repitió ambos galardones y ayudó al Kansas City Current a ganar el NWSL Shield.

    Por ello, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la votación del Balón de Oro, y tendrá una nueva oportunidad de ampliar su palmarés este verano, cuando Malaui debute en la Copa Africana de Naciones Femenina.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    10Hannah Hampton (Chelsea)

    Temporada 2025-26: 13 partidos sin encajar. Ganó la Copa de la Liga. 

    Tras el triplete nacional invicto de la era Bompastor, la actual campaña ha sido complicada para el Chelsea. Las Blues están lejos de los primeros puestos de la WSL y podrían perder su título por primera vez en siete años. Aun así, han aprovechado la primera oportunidad de ganar al vencer 2-0 al Manchester United en la final de la Copa de la Liga en marzo, con Hannah Hampton logrando su decimotercer partido sin encajar en solo 22 encuentros.

    Es un total especialmente impresionante, ya que el Chelsea ha optado por un enfoque más ofensivo esta temporada, lo que a menudo ha dejado a la portera expuesta. Sin embargo, Hampton ha estado a la altura, evitando 2,6 goles en la WSL según las estadísticas de goles esperados deOpta.

    Reconocida como una de las mejores porteras del mundo, si no la mejor, Hampton fue décima en el Balón de Oro pasado y, con otra temporada de alto nivel, debería volver a optar al premio.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    9Khadija Shaw (Manchester City)

    Temporada 2025-26: 25 goles y 8 asistencias.

    Aunque su ausencia en competiciones europeas puede restarle opciones al Balón de Oro, Shaw sumará muchos votos gracias a una temporada que acerca al Manchester City a su primer título de la WSL en una década. Con 18 goles en 18 partidos de liga —más del doble que cualquier rival— y cuatro asistencias, es la delantera más productiva de la WSL.

    Si el City cumple con las expectativas y gana el título, Shaw será candidata segura. Además, un buen papel en la FA Cup podría impulsarla aún más en la clasificación.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    8Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    Temporada 2025-26: 10 goles, 20 asistencias. Campeona de la Supercopa de Alemania.

    Las futbolistas alemanas a menudo pasan desapercibidas en estas votaciones, pero las cifras de Buhl ya brillaron el año pasado y este curso promete más. La extremo ya ha igualado sus goles y asistencias en la Bundesliga y, en la Liga de Campeones, ha repartido ocho asistencias en seis partidos.

    Su 19.º lugar en el Balón de Oro Femenino 2025 se apoyó en su actuación en la Eurocopa, donde llevó a Alemania a semifinales. Si mantiene este nivel —y se recupera a tiempo para el Bayern-Manchester United de cuartos de final—, podría superar ese puesto, sobre todo si algunas de sus rivales de 2025 siguen lesionadas.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    7Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    Temporada 2025-26: 24 goles y 10 asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Tras quedar segunda en la primera votación del Balón de Oro Femenino en 2018, Pernille Harder sigue en plena forma en 2026. Probablemente tendría ya un Balón de Oro —de haberse entregado en 2020— y sigue entre las favoritas: el año pasado fue 20.ª pese a la eliminación de Dinamarca en la fase de grupos de la Euro 2025.

    Llegó tras un curso magnífico en el que conquistó el triplete con el Bayern, que ahora aspira a repetir. Harder ya suma más asistencias que el año pasado y está a un gol de igualar su marca. Si el Bayern acaba fuerte en Alemania y avanza en Europa, la danesa podría lograr su mejor posición en el Balón de Oro en años.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Mariona Caldentey (Arsenal)

    Temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Tras quedar segunda en el Balón de Oro el año pasado, ¿será este el momento de Mariona Caldentey? La española sigue siendo clave en el Arsenal y ya ha contribuido a ganar la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Sus números han bajado porque juega más retrasada, lo que puede perjudicar su candidatura. Pero la recta final de la Liga de Campeones y otros posibles títulos aún pueden cambiarlo todo.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5Alessia Russo (Arsenal)

    En la temporada 2025-26 marcó 19 goles y dio seis asistencias, y ganó la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    El año pasado quedó tercera en el Balón de Oro; ahora, a nivel individual, está aún mejor. ¿Será la ganadora?

    Su clave fue la defensa del título europeo con Inglaterra y el triunfo del Arsenal en la Liga de Campeones. Para optar de nuevo al premio, las Gunners deben cerrar la temporada con fuerza, aunque parece difícil que ganen la liga. Nada es imposible: el Arsenal ya triunfó en Europa la temporada pasada y Russo sigue marcando a un ritmo impresionante. 

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    4Ewa Pajor (Barcelona)

    En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio cuatro asistencias, y ganó la Supercopa de España.

    Ewa Pajor mantiene sus impresionantes cifras y, gracias a la sólida temporada del Barcelona en cuatro frentes, debería volver a la lista del Balón de Oro. En 2025 se llevó el Trofeo Gerd Müller y acabó octava en la votación principal. ¿Podría mejorar ese puesto este año?

    Mantiene el mismo ritmo goleador, clave para los próximos duelos decisivos del Barça. Además, ha impulsado el arranque de Polonia hacia su primer Mundial femenino, lo que podría reforzar aún más su candidatura.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    Temporada 2025-26: 11 goles y 7 asistencias. Campeona de la Copa de la Liga.

    Sería una sorpresa que Melchie Dumornay no ganara el Balón de Oro algún día; es así de buena. Lo demuestra cada vez que juega con el Lyon, donde suele ser la mejor sobre el campo.

    Tras su gran ritmo goleador del año pasado, ahora aporta más asistencias, pero sigue marcando en los momentos clave. Así lo demostró hace pocas semanas en la final de la Copa de la Liga ante el PSG, donde su magnífico gol dio el título al OL, el primero de los cuatro que aspira a conquistar esta temporada.

    Además, Lyon aspira a llegar lejos en la Liga de Campeones, y si lo consigue, Dumornay será pieza clave y escalará en la clasificación del Balón de Oro.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Claudia Pina (Barcelona)

    En la temporada 2025-26: 25 goles y ocho asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Supercopa de España.

    Claudia Pina está cuajando una temporada excepcional: solo Pajor ha marcado tantos goles y solo Harder y Buhl suman más participaciones directas en la 2025-26. A sus 24 años, la futbolista ha dado un nuevo salto de nivel.

    Su regularidad es impresionante; si la mantiene en las fases finales de la Liga de Campeones, debería superar el 11.º puesto del Balón de Oro del año pasado y, de hecho, aspirar al título.

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    1Alexia Putellas (Barcelona)

    En la temporada 2025-26 marcó 17 goles y dio ocho asistencias, y ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA y la Supercopa de España.

    Para muchos, Alexia Putellas merecía el Balón de Oro Femenino 2025. La estrella del Barcelona, ya recuperada de sus lesiones, brilló como nunca: lideró el triplete nacional y la final de la Champions.

    Gracias a su nivel mundial, su palmarés en la votación del Balón de Oro y el hecho de jugar en el Barça, el equipo más fuerte de Europa, parte como favorita para el Balón de Oro Femenino de 2026.