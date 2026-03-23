Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién detendrá el dominio de tres años de Aitana Bonmati?

Una fractura de peroné con intervención quirúrgica ha mantenido a Bonmatí fuera de las canchas desde noviembre, y es poco probable que vuelva a jugar con el Barça este curso. Otras estrellas nominadas en años anteriores, como Patri Guijarro, Mapi León, Lauren James o Barbra Banda, tampoco han tenido mucha actividad. Todas ellas deberán cerrar la temporada a lo grande para optar al Balón de Oro.

Además, al no haber Mundial femenino este año, los últimos meses de la temporada europea cobrarán especial importancia. La fase final de la Liga de Campeones será decisiva, por lo que el inicio de cuartos esta semana resulta clave.

¿Quiénes han entrado en la lucha por el Balón de Oro Femenino gracias a sus actuaciones hasta ahora? GOAL repasa a las candidatas más probables mientras la Liga de Campeones regresa.