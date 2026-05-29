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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Harry Kane lidera la lista antes de la final de la Liga de Campeones, mientras Ousmane Dembélé, Declan Rice y otros aspiran al mayor trofeo de Europa

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
E. Haaland
L. Messi
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
J. Alvarez
C. Ronaldo
Liga de Campeones
World Cup
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Ahora, muchos jugadores inician cada temporada creyendo que pueden ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, que superó lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, pero con la temporada europea a punto de llegar a su desenlace cuando el PSG se enfrente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue haciendo un seguimiento de los candidatos más probables al Balón de Oro de cara a la ceremonia que se celebrará en Londres el 26 de octubre...

Última actualización: 7 de mayo de 2026.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    20Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ↔️

    Temporada 2025-26: 21 goles, 10 asistencias.

    Fue una temporada de altibajos para Julián Álvarez: comenzó con un doblete que ayudó a derrotar al Real Madrid en el derbi de septiembre, pero luego solo marcó dos goles en La Liga, lo que parecía alejarle del Balón de Oro.

    Todo cambió en los octavos de la Champions: marcó seis goles en ocho partidos y llevó al Atlético a semifinales con un espectacular tiro libre ante el Barcelona en el Camp Nou. Quedarse fuera de la final y perder la final de la Copa del Rey fueron golpes duros a sus aspiraciones, aunque vuelva a liderar la delantera de Argentina en el Mundial de este verano.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó cuatro goles y dio doce asistencias, y ganó la Liga y la Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona solo rinde al máximo cuando él está en el campo, aunque las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha estado disponible, pocos jugadores han brillado más en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick retuvo La Liga, pero cayó en cuartos de la Champions ante el Atlético. Pedri será clave para España en la Copa América, aunque sus opciones de Balón de Oro son casi nulas.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 23 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año desastroso con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Sin embargo, como dice el refrán, la forma es pasajera pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones.

    Aun así, su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar de cara al Mundial. Por ahora, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 8 asistencias. Inter ganó la Serie A y la Coppa Italia.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter celebró el doblete gracias a su título en la Serie A y en la Coppa Italia. Como en temporadas previas, Lautaro Martínez fue clave en ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la liga con tres tantos de ventaja y volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras desahogarse en la Copa América 2024, quizá sea su momento de brillar en la escena global.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 21 goles y dio ocho asistencias, y ganó La Liga y la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño buscó regresar a la pelea tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses de la temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção, bajo la batuta de Carlo Ancelotti, ha mostrado claras mejoras.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 10 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no ha sido el mejor, ahora tiene la oportunidad de cerrar la campaña de manera inolvidable: los Gunners están a 90 minutos del doblete en Premier y Champions.

    Su vuelta animó al Arsenal en la victoria contra el Fulham y, días después, marcó el gol que los clasificó para la final de la Champions del 30 de mayo en Budapest. Además, será titular con Inglaterra en el Mundial, así que su candidatura al Balón de Oro apenas empieza.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ↔️

    Temporada 2025-26: 12 goles y 25 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier, confirmando que es el motor del Manchester United. Si brilla en el Mundial con Portugal, la nominación al Balón de Oro será suya.

    Pero ganar el Balón de Oro es otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una campaña excepcional para optar al premio. Aunque brilló, no llegó a ese nivel.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ↔️

    Temporada 2025-26: 35 goles y 6 asistencias. Campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.

    Solo Sir Stanley Matthews ganó el Balón de Oro tras cumplir 40 años, así que parece descabellado que Cristiano se una a ese club. Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro siguió marcando en Arabia Saudí y, tras un bache a mitad de curso, el Al-Nassr se llevó la Liga Profesional.

    Con casi un gol por partido, y tras la exención de la FIFA que le permite jugar el Mundial desde el inicio, volverá a liderar a Portugal, que aspira al título tras ganar la Liga de Naciones. Si suma ese éxito internacional al logrado en clubes, un puesto en el podio del Balón de Oro podría ser suyo.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 36 goles y dio 26 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Podría, verdad? Se creía que las nominaciones al Balón de Oro para Lionel Messi eran cosa del pasado, pero, tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas para el Mundial, hay posibilidades reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio cuando llegue el verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en solo seis partidos de playoffs. Ese rendimiento de club podría sumarse si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera hogar se le atribuirá en gran medida.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 51 goles y dio 10 asistencias, y ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Haaland activó su «modo Terminator» en 2025-26 y lideró al City en su regreso a la lucha por los títulos. Una sequía a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y los títulos del City tras la eliminación en la Liga de Campeones, pero el equipo reaccionó: ganó la FA Cup y la Carabao Cup y peleó la Premier con el Arsenal hasta el final.

    Aunque se le escaparon los títulos más grandes, su candidatura se reforzó gracias a la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo internacional. Los escandinavos parten como outsiders en Norteamérica, pero Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 29 partidos sin encajar. Ganó la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa no se veía tan en boga en dos décadas.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Si brilla en la final de la Champions y luego destaca con la Seleção en el Mundial, tendrá suficiente para entrar en la lucha por el Balón de Oro.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    9Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio 25 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el triunfo de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de nuevos retos llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha forjado una excelente compenetración con Harry Kane y el resto del plantel. Algunos de sus goles en la Bundesliga la pasada temporada fueron espectaculares, mientras que sus emocionantes actuaciones en la Liga de Campeones sin duda habrán llamado la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volviera a quedarse a las puertas en Europa. Si a esto le sumamos que Díaz también disputará este verano su primer Mundial con una selección colombiana que se perfila como una de las revelaciones del torneo, tiene todos los ingredientes para ser candidato al Balón de Oro.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-PSGAFP

    8Vitinha (París Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión en el Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha ascendido hasta el podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Ha mantenido ese nivel gran parte del curso, aumentando su cuenta de goles y asistencias, y ha llevado al equipo de Luis Enrique a otra final de la Liga de Campeones.

    Este verano se unirá a la selección de Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones 2025 confía en brillar en el Mundial. De lograrlo, el mediocampista será clave.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ↔️

    Temporada 2025-26: 22 goles y 10 asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría sobre casi todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de dicha fase, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otra final.

    No obstante, su rendimiento bajó en la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede restarle puntos en el Balón de Oro. Aun así, “Kvaradona” sigue en la lucha por el podio y ya poco más puede hacer para alcanzarlo.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 48 goles, 10 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento para subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada lo tuvo todo a favor: lideró a un Real Madrid en apuros hasta que una lesión de rodilla lo frenó y el equipo vio esfumarse sus opciones de título. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en la carrera por el Balón de Oro, pese a la decepción de su club.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 23 goles y 33 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva casi dos años encadenando actuaciones brillantes con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de asistir, este jugador de 24 años se ha erigido como uno de los delanteros más peligrosos de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente en los cuartos de final contra el Real Madrid, al que dominó en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, y podría brillar en el próximo Mundial con una de las favoritas.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas al Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la pasada Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de partidos a su edad aumente las lesiones, como la que ya le marginó de la final de la Champions y le mantendrá fuera de los primeros duelos del Mundial. Se espera que regrese con España antes de la fase final de la Copa América y, si brilla de nuevo en un gran torneo este verano, aún podría llevarse el Balón de Oro.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó seis goles y dio 13 asistencias, y ganó la Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras sus actuaciones contra el Real Madrid en la última Liga de Campeones y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y ahora aspira a su primer Mundial de Clubes.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también en la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    2Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 12 asistencias. Ganó la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de temporada, lo que puso en duda su defensa del Balón de Oro. Sin embargo, desde que recuperó la forma ha vuelto a su mejor nivel, con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions.

    El equipo de Luis Enrique está a una victoria de revalidar el título europeo, y Dembélé, en pleno estado de forma, se postula como pieza clave de Francia de cara al Mundial. Aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, vuelve a optar al Balón de Oro.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 65 goles y 7 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero tras ganar con el Bayern, el delantero parece decidido a demostrar su valía individual.

    Además de anotar en cantidad, ha mostrado versatilidad letal para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, podrían llegarle más títulos antes de que termine el verano. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas en el Mundial, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.