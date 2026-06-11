Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Harry Kane lidera la lista al inicio del Mundial, pero ¿decidirá el torneo quién se lleva el Balón de Oro?

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta después del torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Pero con la temporada europea cerrada tras el título del PSG en Budapest y a pocas horas del Mundial, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 31 de mayo de 2026.